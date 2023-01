Kupci Ikee požalili se na razlike u cijenama, dobili smo objašnjenje zašto dolazi do odstupanja

Ikea, skandinavski lanac trgovina s ponudom namještaja i proizvoda za kućanstvo, vrlo je popularan u Hrvatskoj, no neki su se kupci nedavno požalili na razlike u cijenama. Naime, neki su primijetili kako se cijene proizvoda znatno razlikuju u poslovnicama u Europi. Primjerice, za stolac Tossberg navode kako je cijena u Italiji 139 eura, dok je isti proizvod u Hrvatskoj 218,86 eura. Iz Ikee su za Večernji list pojasnili razloge odstupanja u cijenama.

- Kada tvrtka IKEA ulazi na neko tržište, temelj za određivanje cijena je stanje na tom tržištu, što uključuje poreze i druga davanja, cijene energenata, logističke karakteristike, prihode građana, kao i prisutnost konkurencije. Sve su to elementi koji u konačnici utječu na konačnu cijenu proizvoda i najčešći su razlozi zašto i u geografski vrlo bliskim zemljama dolazi do odstupanja u cijenama proizvoda – uvodno pojašnjavaju.

Prema usporedbi cijena na različitim tržištima, dodaju, gotovo polovica asortimana, odnosno više od 4500 proizvoda, jeftinije je nego na tržištu Ikea Italija, u prosjeku za 17,7 posto.

Ikea Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Ikea Hrvatska ima više od 6000 proizvoda koji su jeftiniji nego u Sloveniji, u prosjeku za 13,5 posto. Gotovo dvije trećine proizvoda u Ikea Hrvatska jeftinije je od onih na tržištu Ikea Austrija, u prosjeku za 22,5 posto. Ta su dva tržišta, austrijsko i talijansko, bila najrelevantnija za strategiju kreiranja cijena kada je prije osam godina otvorena robna kuća Ikea Zagreb – dodaju te navode primjere.

- Kivik dvosjedi i trosjedi, kao i Ektorp dvosjedi, Vittsjo stolovi i određene vrste Lack stolova (npr. dimenzija 90 x 55 u različitim bojama) neki su od najprodavanijih Ikea proizvoda sa znatno nižom cijenom u Hrvatskoj u odnosu na Austriju, Sloveniju i Italiju. Također, valja spomenuti da su pojedine serije namještaja, poput Kallax ili Besta rješenja za odlaganje, u Hrvatskoj u prosjeku znatno jeftinija u odnosu na navedene zemlje – ističu.

Početkom prošle godine, kako navode, zbog sve većih troškova poslovanja bili su napraviti korekciju cijena na globalnoj razini.

- No, uvijek smo tražili dodatne načine i mogućnosti kako bismo svoju ponudu učinili što dostupnijom, danas više nego ikada prije s obzirom na to da su mnogi ljudi suočeni sa znatno većim životnim troškovima. Zato smo prošlog listopada odlučili sniziti cijene, do 20 posto, za dio Ikea asortimana, uključujući neke od najpoznatijih proizvoda poput Kallax rješenja za pohranu ili Malm okvira za krevete. Pristupačnost naših proizvoda i dalje je ključni čimbenik uspjeha za nas u tvrtki Ikea – zaključuju.