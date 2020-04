Seizmolog Fiket: Očekivali smo više potresa između 3 i 4 po Richteru, takvih je potresa falilo

U 9.52 zatresao nas je potres od 3.2 po Richteru, 2.3 u 9.59 i 1.6 po Richteru otprilike u 10.03, ali to je za sada samo procjena koja traži dodatnu analizu, uputio nas je u redoslijed jutrošnje zagrebačke trešnje Tomislav Fiket iz Seizmološke službe koji kaže da se nakon jakog potresa koji je zadesio Zagreb očekivali više potresa između 3 i 4 po Richteru što bi značilo očekivano smirenje nakon takvog jačeg potresa.

– Takvih je potresa falilo, nismo ih imali, i sada je došao ovaj jutrošnji, tako da je lako moguće da se radi upravo o takvom smirivanju situacije, jer se dogodio ispod epicentralnog područja, znači da se ne radi o drugoj, dodatnoj aktivaciji nekog rasjeda sa strane. Lako je moguće da je to samo nadoknada onoga čega nije bilo u proteklom periodu. S druge strane, nema jamstva da se nekada dogodi jači potres, snažniji i od onoga koji se dogodio. Moramo biti svjesni da živimo na teritoriju na kojem je takav potres moguć. Pravila nema, nitko ne zna hoće li se taj potres dogoditi ili neće, ne mogu se ni iz ovoga izvući nikakvih zaključci. Upozorio bih građane da nastoje biti smireni, da ne izlijeću van zbog panike, jer dok traje potres tu su glavni problemi jer mogu padati crijepovi i žbuka, kaže Fiket. Isto nam je rekao i prof. dr. sc. Josip Stipčević s Geofizike PMF-a u Zagrebu. - Bio je to umjeren potres koji se dogodio na istom području gdje su se događali i svi potresi nakon glavnih udara 22.3. Za sada nemam puno informacija ali prema onome sto imam čini se kao malo jači naknadni potres. Ovo je prilično uobičajeno i na to su kolege već neko vrijeme upozoravale tj. nagasili su da će se događati malo jači naknadni potresi, rekao je.

Imali smo nakon jakog zagrebačkog potresa 22. ožujka upita na temu potresa iz 1905. i 1906. koji su se dogodili u razmaku od 15 dana.

– Tada nije bilo mjernih uređaja, pa se procjenjivalo na temelju nastale štete i toga kako je koji građanin osjetio potres. I to, naravno, nije jednako pouzdano kao instrumentalni zapis. Bile su neke magnitude koje su procijenjene pretjerane, nisu to bili potresi od 5 pa onda 6 kako se inače misli, nego su vrlo vjerojatno oba bila negdje oko 5. No, i to je tek moje mišljenje, potrebnije su detaljnije analize. Ali i to ne bi bilo ništa čudno na ovom području, teško je povezivati dva takva potresa. Isto kao i danas, kaže spominjući kako i sam živi u epicentralnom području.

– Nije ugodno kada se dogodi potres, ali treba nastaviti živjeti dalje, to je rizik s kojim smo se rodili i s kojim ćemo i umrijeti, ne idete niti na ulicu svaki dana sa strahom da će vas netko možda pregaziti. Smirimo se, reagirajmo smireno, štitite na taj način sebe i svoje bližnje, kaže seizmolog Fiket.

