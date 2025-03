Šef NATO-a u Sarajevu: 'Nije ovo 1992.', BiH političari pred njim se posvađali

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte zatražio je u ponedjeljak u Sarajevu da se kriza u Bosni i Hercegovini smiri odgovornim ponašanjem njezinih političara što nije spriječilo članove Predsjedništva BiH da se pred njim posvađaju. "NATO ostaje čvrsto posvećen stabilnosti regije i sigurnosti BiH ", kazao je Rutte koji je u BiH stigao u jeku političke krize nastale nakon što je čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik osuđen na zatvorsku kaznu zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice. Dodik je na kaznu odgovorio iniciranjem zakona kojima vlasti Republike Srpske pokušavaju spriječiti da u tom entitetu djeluju državna pravosudna i policijska tijela. Sporne je zakone Ustavni sud BiH suspendirao potkraj prošlog tjedna, ali je Dodik najavio da ni tu odluku neće poštovati i da se neće odazvati na pozive Tužiteljstva BiH koje ga sada istražuje pod sumnjom za kazneno djelo podrivanja ustavnog poretka države.

Rutte je u ponedjeljak istaknuo da je Dejtonski sporazum temelj mira u BiH i mora se poštovati. Potvrdio je i odlučnu potporu mandatu visokog predstavnika Christiana Schmidta. Kazao je i da "ovo nije 1992. godine pa NATO neće dopustiti postojanje sigurnosnog vakuuma", ali je naglasio da lokalni političari moraju preuzeti svoj dio odgovornosti. "Na kraju je do političkih lidera BiH da preuzmu odgovornost. To morate raditi vi", kazao je Rutte obraćajući se članovima Predsjedništva BiH. No ni to nije pomoglo da članovi državnog vrha odmah pred Rutteom ne potvrde međusobne razlike.

Tko je kriv?

Predsjedateljica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović koja slovi za najbližu Dodikovu suradnicu, kazala je da se stvari u BiH kompliciraju, a svi imaju različita viđenja o uzrocima. Njezina je teza da je glavni problem visoki predstavnik Christian Schmidt pa ga treba "ukloniti" kako bi dva entiteta samostalno donosile odluke. Tvrdi kako se neopravdano krivnja za krizu svaljuje "samo na jednog". Kazala je ipak kako je zadovoljna time što se pojačava prisutnost EUFOR-a ali i NATO-a u BiH i da oružane snage BiH i policijske agencije "ne treba uvlačiti u političke diskusije". Potvrdila je da i dalje ne priznaje Schmidta kao visokog predstavnika i tvrdi da "radi cirkus" u BiH.

Presuda Dodiku je politička pa "sad svi imamo glavobolju unutar BiH", kazala je. Bošnjački član državnog vrha Denis Bećirović ocijenio je pak pred novinarima kako su ovo najteži trenuci za BiH još od okončanja rata 1995. godine istaknuvši kako su za to odgovorni oni koji ne poštuju ustav, a tijela vlasti BiH spremna su ga braniti po svaku cijenu.

Kazao je kako je važno to što je Rutte potvrdio stalnu predanost NATO-a njegovoj zemlji i potporu očuvanju cjelovitosti i suvereniteta BiH te mandatu visokog predstavnika. "Pretpostavka za očuvanje mira i stabilnosti poštivanje je ustavnog poretka BiH i neometan rad državnih pravosudnih i policijskih tijela", kazao je, dodajući kako je cijeli zapad svjestan tko je kriv za krizu i tko ruši ustav BiH.

Željko Komšić na to je dodao da bi članovi Predsjedništva morali biti svjesniji svoje odgovornosti za stanje u zemlji jer njezini građani imaju pravo na dobre vijesti. Istaknuo je i kako bi BiH u sadašnjoj situaciji morala izdvajati znatno više za sektor obrane, a to se uporno blokira. Rutte je danas razgovarao i s drugim visokim bosanskohercegovačkim dužnosnicima, zapovjednicima EUFOR-a i stožera NATO-a u Sarajevu, tijela koje ima savjetodavnu ulogu i nadzire reformu i funkcioniranje obrambenog sektora.

