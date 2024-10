SDP predstavio svog kandidata za splitskog gradonačelnika: 'U gradu imamo neznanje, nerad i populizam'

Davor Matijević, predsjednik splitskog SDP-a njihov je kandidat za gradonačelnika Splita na predstojećim lokalnim izborima. Na predstavljanje njegove kandidature došle su najjače stranačke snage: predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, potpredsjednici SDP-a Ranko Ostojić i Mišel Jakšić, članovi Predsjedništva SDP-a Sabina Glasovac i Ante Bilić.

- Prije četiri godine, SDP se u Splitu borio za političko preživljavanje. Naše greške iz ne tako davne prošlosti su bile svježe i u sjećanju birača. Ovaj put se ne borimo samo za preživljavanje. Ovaj put se borimo za pobjedu. A činjenica da smo danas ovdje, u ovakvom sastavu, osam mjeseci prije izbora, pokazuje koliko smo ozbiljni u svojoj namjeri – rekao je Matijević koji je oštro kritizirao vlast Ivice Puljka i Centra s kojima je prvi dio mandata bio u kolaciji.

- Budimo iskreni, Split više nije zarobljen divljaštvom i korupcijom kao nekada, ali problemi ostaju. Imamo netransparentnost, neznanje, nerad i populizam. Upoznali smo se s Ivicom Puljkom i njegovom politikom. Stanovnici ovog grada uskoro će plaćati najviše račune za odvoz otpada u zemlji. Dok Karepovac ide prema zatvaranju, a Lećevica nije ni blizu realizacije, naš otpad ćemo morati voziti stotinama kilometara dalje. Puljak i HDZ znaju to, ali ništa se ne radi da se spriječi nadolazeća kriza – istaknuo je Matijević i spomenuo kako Split ne pomaže sugrađanima kod sanacije oronulih fasada, najavio je predstojeće poskupljenje parkinga, izostanak gradnje priuštivih stanova , nema socijalnih usluga za starije sugrađane, kao ni besplatnih vrtića, a turizmom se loše upravlja.

- Ljudi koji mi žele dobro kažu nećeš dobiti izbore jer zagovaraš kompostanu, sortirnicu, čistu ulicu, uredan park, građanski odgoj, mobilnost osoba s invaliditetom, prava manjina ili briga za mentalno zdravlje mladih. Ali, recite mi, zar te vrijednosti nisu vrijedne borbe? Kad su zdravstvena njega, prava radnika, prava ranjivih i ekologija prestale biti in? Zar dio identiteta ovog grada od uvijek nisu borba za pravednost, jednakost i solidarnost? - poručio je Matijević.

POVEZANI ČLANCI:

- Ja nisam idealan kandidat, niti se pravim da jesam. Posljednjih dana, nakon najava da bih mogao biti kandidat, sam počeo doživljavati novu seriju blaćenja i osobnih napada. Naša politika pretvorila se u tračeve, a ja neću trošiti vrijeme na to. Moja prednost je u tome što se ne bojim i nemam što izgubiti. Oduvijek vjerujem da Split može i mora bolje, a sad imam dovoljno iskustva da znam i kako to provesti – zaključio je Matijević, prvi koji je istaknuo kandidaturu za gradonačelnika Splita.

Upitan kako komentira to što su mu podršku došli dati ljudi iz stranke koji su pomogli supružnicima Puljak ulazak u Sabor, a on se tome protivio, Matijević kaže da je u SDP-u poštuju autonomiju i moguće je izraziti i drugačiji stav.

- Činjenica je da se nitko nikad nije miješao u rad gradske organizacije. SDP je demokratska stranka. Onu pobunu koju smo mi iskazali zbog te koalicije, budimo iskreni, ni jedna druga stranka ne bi tolerirala, to je bilo moguće samo u SDP-u – poručio je Matijević.

- Davora poznajem kao beskompromisnog borca za Split. U njemu teče splitska, hajdučka krv. Najaktivniji je gradski zastupnik, ako s njim šećete po bilo kojem kvartu, ljudi ga vuku za rukav i ukazuju na gradske probleme, a on ih pokušava riješiti. Davor je za Split bez finte, nikad ga nisu zanimale funkcije izvan Splita jer mu je Split sve - rekao je Hajdaš Dončić.

- Meni je izuzetno drago da napokon možemo jedinstveno nastupiti i podržati kandidata – rekao je Ranko Ostojić i zaključio da je došlo 'vrime' za promjene u Splitu. Davor Matijević je prošlog tjedna izabran za SDP-ovog izvršnog tajnika za Dalmaciju, čemu se dio stranke usprotivio zbog nepravilnosti na rujanskim unutarstranačkim izborima kada jesredišnja izborna komisija SDP-a poništila prvi krug izbora u splitskoj organizaciji. Izbori se nisu ponavljali jer je Statutarna komisija zaključila de neće utjecati na konačni rezultat.

>> VIDEO Primorac o Milanoviću: Nije li vam čudno njegovo očito svrstavanje uz stranu Rusije