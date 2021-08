Sada i IT tajkuni znaju da je u Kini lider jedino Xi Jinping

Kamo je nestao Jack Ma, najbogatiji Kinez, osnivač i direktor Alibabe, najveće kineske IT kompanije? Naime, za jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, čije se bogatstvo procjenjivalo na 54 milijarde dolara, uopće se nije čulo već devet mjeseci.

Bilo je to na pragu pokretanja najvećeg svjetskog IPO-a za Alibabin financijski ogranak ANT, a s 34,5 milijardi dolara bio bi to veći ulazak na burzu čak i od saudijskog Aramoca. Plan je bio da se ide na burze u Hong Kongu i Šangaju, no onda je sve stalo, bez upozorenja.

Plan je obustavila administracija u Pekingu, navodno prema izravnoj uputi predsjednika Xi Jinpinga. I ne samo to, kineska je Komunistička partija i rastavila ANT, konfiscirajući najvažnije komponente, poput baze podataka transakcija korisnika, a posao podijelila novim “partnerima”. A Ma je nestao sve do prije nekoliko dana, kada se ukazao na jednoj videokonferenciji. Bila je to osveta Pekinga na njegove javne kritike iz listopada prošle godine kada je prozvao kinesku vladu zbog ometanja inovacije.

Blokada IPO-a stigla je tek nekoliko dana poslije. I nije stalo samo na ANT-u, nego je Alibaba kažnjen i s 2,8 milijardi dolara zbog kršenja tržišne utakmice i još nekih prekršaja.

Kineski Elon Musk

Ma je onda i maknut s čela poslovne škole Hupan, koju je sam i osnovao prije četiri godine. Škola će se uskoro i zatvoriti. Nije on jedini, kineski sustav sada se u unutrašnjoj borbi protiv svega nepodobnog okrenuo i protiv tehnološkog sektora udarom teškim 1,3 bilijuna dolara.

Tko iskače s partijskog kolosijeka, to skupo plaća, makar se radilo o nekome poput šefa Alibabe, koji je u svijetu praktički imao status rock-zvijezde. Bio je doista jednak Elonu Musku, Jeffu Bezosu i Billu Gatesu. No jedno nije uočio, u Kini može postojati samo jedan lider, a to je Xi Jinping. Jer, dok je tehnološki razvoj u Kini bio koristan kao proizvod kojim se upozoravalo na to da ta rastuća supersila može držati korak sa Zapadom, u trenutku kada je tehnološki sektor ojačao toliko da je postao ravnopravan i samoj Partiji, to je bio kraj. Sada se za taj sektor, kao i za cijelu poslovnu okolinu, pišu nova pravila.

Upozorenja su dolazila, Ma ih je zanemarivao ponašajući se sve više kao poduzetnik američkog stila i ne misleći da će se Xi usuditi udariti na svjetsku silu kakva je Alibaba postao. I to je bila pogrešna procjena. Nije 56-godišnji karizmatični osnivač Alibabe jedini. Na red su došli i DiDI, kineska verzija Ubera, koji je imao uspješan 4,4 milijarde dolara težak IPO na Newyorškoj burzi, ali i ByteDance, vlasnik TikToka. Svi su se oni previše udaljili od državnih interesa, a k tome tamo su i goleme sume kapitala, kao i podaci o korisnicima, sve što vladu u Pekingu iznimno zanima u kompanijama koje su rasle prebrzo da bi to Partija mogla kontrolirati.

Ni donacije nisu pomogle

Nije ostao imun ni državnim interesima puno bliži Tencent, koji je u vrijednosti izgubio čak i više od Alibabe nakon udara regulatora. Ma je pokušao izgladiti stvar i otišao je u Peking, no bilo je prekasno. Regulatorne aktivnosti već su počele, stvari su otišle predaleko. Nije pomogla ni iznenadna distribucija golemih svota novca kineskih tehnoloških tajkuna u državne svrhe posljednjih nekoliko mjeseci.

– Ma je trebao misliti na to kako vratiti Partiji umjesto da cijelo vrijeme ostane koncentriran na vlastite interese – rekao je jedan kineski dužnosnik za The Wall Street Journal.

A to znači ostajati izvan svjetla reflektora, više podupirati vladine projekte te dijeliti više kompanijskog profita s kineskim društvom. Umjesto toga, on se ponašao kao tipičan poduzetnik, zbog čega je zapravo kažnjen. Čini se kako se on i dalje nada da će se stvari promijeniti jer njegov glasnogovornik ne potvrđuje ništa od navedenoga, a što objavljuju zapadni mediji.

Zanimljivo je da je i sam Xi Jinping snažno podupirao Alibabu, kao i ostale startupe, kada je bio guverner provincije Zhejiang. No kada je nekadašnji startup priprijetio da postane jači i od same Partije, to mu više očito nije odgovaralo.

VIDEO Čime će se Merkel baviti u mirovini: Primat će 15.000 eura