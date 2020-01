Rodni kraj novog predsjednika: Kako dišu Glavice, jasno je već na samom ulazu u mjesto

Najteže je pobijediti u svom selu. U to se uvjerio i Zoran Milanović, novoizabrani hrvatski pobjednik. U Glavicama Donjim kraj Sinja, iz kojih potječe njegov pokojni otac Stipe, pobjedu je odnijela Kolinda Grabar-Kitarović, jednako kao i u Sinju i cijeloj Dalmaciji, ukupno gledano.

Kako dišu Glavice, jasno je već na samom ulazu u mjesto. Na trafostanici kod ploče Glavice Donje tri Kolindina plakata i nijedan drugi, osim Ivana Zaka. Dakle, Milanovića nema.

Ali, zato idemo do Milanovićevih kuća. Tu se još slavi. Zoranova strina Marija Milanović izišla je pred kuću pokupiti prazne čaše. Feštalo se, kaže, i pjevalo u izbornoj noći.

Obnovio Alkarske dvore

– Ja sam ponosna strina Zorana Milanovića i veselim se njegovoj pobjedi. Kuća nam je noćas bila puna, dolazili su susjedi čestitati, svraćale su televizijske ekipe, a oni kojima nije bilo drago što je pobijedio to su zadržali za sebe – kaže nam gospođa Marija. Očekuje da će njezin nećak biti izvrstan hrvatski predsjednik.

Video: Pobjednički govor Zorana Milanovića

– On je čovjek koji ima glavu, a nema rep. To je najvažnije. Da ga ima, a bio je hrvatski premijer, budite sigurni da bi ga njegovi protivnici pronašli. Zato, vjerujem u njega i ovim putem mu poručujem neka ostane onakav kakav je – kaže Marija Milanović.

Zoran često svraća u Glavice i Sinj. Kada će ga idući put vidjeti, strina Marija ne zna, ali zasigurno za vrijeme Sinjske alke, čiji je pokrovitelj, tradicionalno, predsjednik države. Kako će ga Sinjani primiti, nije željela prognozirati.

– Već je dolazio na Alku kao premijer. Odobrio je novac za obnovu Alkarskih dvora i otvorio je Muzej Alke. Nadam se da ljudi to neće zaboraviti – kaže Marija Milanović.

Zatječemo i susjeda Stipu Milanovića.

– Bilo je sinoć svega i svačega, i pjesme i pijanstva. Ne znam jesu li se ljudi radovali. Neki jesu, neki nisu, nije im bilo po volji. Ja se osjećan super, zadovoljan sam – kaže.

U Glavicama ipak većina ne dijeli njegovo zadovoljstvo. Naime, Kolinda Grabar-Kitarović dobila je u Glavicama Donjim 538 glasova, a Zoran Milanović 415. Na području Sinja, aktualnu predsjednicu koja je branila mandat biralo je 7140 građana, a kandidata oporbe 4441. Zasluge Zorana Milanovića za Alkarske dvore i Muzej alke očito nisu pomogle.

U predizbornoj kampanji alkarski vojvoda Boško Ramljak snimio je spot u kojem kaže: “Čvrsta desnica i oko sokolovo za Kolindu Grabar-Kitarović”. Sada će morati otići u Zagreb i pozvati Zorana Milanovića da, kao i njegovi prethodnici, bude generalni pokrovitelj Alke, dođe u Sinj, održi govor i uruči darove slavodobitniku. Pitamo i Stipu Milanovića što očekuje, kako će Sinjani dočekati predsjednika, pljeskom ili zvižducima, poput Stipe Mesića.

– Slušajte, ne smijem se izjašnjavati o tome. Ne bojim se nikoga, ali neću ništa govoriti unaprijed – odgovara.

I u Sinju su, naravno, glavna tema predsjednički izbori i Milanovićeva pobjeda.

– Volja građana je takva i što sad. Kada Milanović dođe u Sinj, dočekat će ga kao i sve predsjednike, bit će sve po protokolu – komentira jedan od ljudi na sinjskoj tržnici.

– Ovo su nevažni izbori, samo su psihološki važni, predsjednik države ima manje ingerencija nego načelnik Civljana. Doći će, slikat će se i to je to – dodaje drugi.

– Kada dođe Alka, mi nemamo neprijatelje, uvijek smo dobronamjerni i gostoljubivi, on će držati govor, dat će kuburu i sablju i evo ga. Kako će ga vojvoda dočekati? Ne bojte se! Dočekat će ga kao što su dočekivani i drugi. Vjerujem da mu neće biti kao Mesiću. A bude li netko zviždao, hvala Bogu! Ništa neće biti dramatično – kaže Ivica Jurić. S njim u društvu je i vijećnik u Gradskom vijeću Sinja Zvonko Maras, član Nezavisne liste.

Poseban dan

– Sinjani su se i inače pokazali politički mudrima, uz bilo koju vlast oni se lako “prišlepaju” pa ne očekujem da će biti problema. Ne vjerujem da će Milanović imati bilo kakvih neugodnosti, bit će dočekan po protokolu, a gradonačelnica će ga dočekati vjerojatno bolje nego što je dočekivala predsjednicu – kaže Maras.

Zvonimir Barać priznaje da Milanović nije bio njegov izbor, kao uostalom ni većine Sinjana. Ipak, ne vjeruje da će predsjednik u Sinju biti loše dočekan,

– To je za nas poseban dan, ne vjerujem da će biti ekscesa iako dio ljudi drukčije razmišlja. Eto, vojvoda je rekao da je za Kolindu, no zašto bi mu Milanović to uzeo za minus. Svatko ima pravo reći za koga je, to ne bi trebalo imati ikakve veze s Alkom – drži Barać.

Miro Bulj kaže da ovo nije prvi put da se Alka stavlja na stranu HDZ-a.

– Kada sam ja bio kandidat za splitsko-dalmatinskog župana, predsjednik Viteškog alkarskog društva (VAD) dr. Stipe Jukić pozvao je da se glasa za HDZ-ova kandidata Blaženka Bobana, iako sam ja član VAD-a i bivši alkarski momak. Alka mora biti iznad toga, ona je baština svih nas i pokretač razvojnih projekata za Cetinsku krajinu – kaže Bulj.

A što na izbor Zorana Milanovića kaže Boško Ramljak, alkarski vojvoda?

– Moj izbor bila je Kolinda, pobijedio je Milanović i ja mu čestitam. On će biti pokrovitelj Alke, tu diskusije nema. Bit će dočekan po protokolu. Alka je iznad svega! – poručio je Ramljak te dodao da nikakvih problema između njega i predsjednika Milanovića neće biti.