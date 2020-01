Plenković: Pod stalnim smo udarom laži, neke su došle i od budućeg predsjednika

To je notorna glupost koje je meni već preko glave - rekao je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković komentirajući teze, koje se pojavljuju na desnici, da je on odveo HDZ previše prema centru i ulijevo i da je zbog toga jučer poražena HDZ-ova kandidatkinja za drugi predsjednički mandat Kolinda Grabar Kitarović. Plenković je taj komentar dao novinarima u Parizu, gdje je doputovao zbog sutrašnjeg radnog ručka s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, no novinare je danas ponajviše zanimala njegova analiza poraza na predsjedničkim izborima.

- Ja odbijam, baš jako odbijam tu tezu da je HDZ nešto otišao ulijevo. Nije - dodao je Plenković.

Po njegovoj analizi, a naglasio je da će sada sve više u javnosti govoriti o tome, on i njegova vlada su od 2016. “pod stalnim udarom laži i difamacija od kojih nijedna ne stoji”.

- Neke su došle i od budućeg predsjednika u onoj kampanji 2016., pa ih je krajnja desnica preuzela, primjerice to da je HDZ otišao previše u centar. Koji su to elementi zbog kojih nam bilo tko s desnice može išta zamjeriti? Što smo učinili krivo? Stalno čujem neku famu, ali recite mi što. Ja ću se boriti protiv laži i difamacija - rekao je Plenković, spominjući da je njegova Vlada ojačala Hrvatsku vojsku i policiju, donijela jedinstveni zakon o hrvatskim braniteljima, zakon o nestalima i tako redom, što bi sve valjda trebalo zadovoljiti desnicu. Zbog svega toga Plenković ne vidi nijedan element svoje politike zbog kojeg bi desnica trebala biti nezadovoljna njegovim HDZ-om i Vladom.

Na primjedbu novinara da mu zamjeraju koaliciju s HNS-om i SDSS-om, Plenković se zapitao kako to da nitko od tih desničara nije imao ništa protiv koalicije HDZ-a sa SDSS-om u vrijeme premijera Ive Sanadera?

- Tko je tada zucnuo? Uključujemo manjine, što je normalno u svakoj zemlji, i još je pritom viđeno prije ne znam koliko godina, kada SDSS ne samo podupirao Vladu nego je imao i potpredsjednika Vlade - izjavio je Plenković u Parizu. Možda je tada Sanader imao veći autoritet unutar stranke, primijetili su novinari.

- Ne, nego je tada bila slabija krajnja desnica izvan HDZ-a. Oni su ojačali, ali nisu ojačali zbog mene. Netko drugi ih je uveo u mainstream, pa im je bilo fino upravljati i odlučivati, a kad to ne rade onda vode neku drugu politiku. To je bit. To treba otvoriti do kraja. To ćemo sad otvoriti već sutra - rekao je Plenković.

Na pitanje kako će reagirati kad ga krenu rušiti unutar stranke, Plenković odgovara da ga nitko neće rušiti.

- Neće me sigurno rušiti, imat ćemo unutarstranačke izbore na kojima se svatko može kandidirati. Tko pobijedi taj će voditi HDZ - rekao je, ali ostavljajući dojam da će čekati s raspisivanjem unutarstranačkih izbora do razdoblja nakon parlamentarnih izbora. O predsjedničkim izborima od Plenkovića iz Pariza još samo ovo:

- Sutra ćemo najprije napraviti analizu što se to dogodilo na ovim predsjedničkim izborima i zašto nismo ponovili uspjeh otprije 5 godina. Bilo je jako puno onih koji su učinili sve da se to ne dogodi. Jedno su legitimni politički protivnici, drugo su oni koji su prije 5 godina podržavali predsjednicu, a sad je nisu podržali. Ne znam u čemu je problem. Hrvatska je sigurno bolja zemlja nego prije 5 godina.