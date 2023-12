Rijeka: Gradina Kids day i advent pod slamom

Prva je naša adventska postaja u Rijeci bila s dvanaest kilometara lampica okićena Trsatska gradina, gdje su nas na ulazu dočekali velika svjetlucava kuglica unutar koje su stajali vilenjaci. Među stoljetnim zidinama dupkom punog kaštela s kojeg se pruža fascinantan pogled na grad i Kvarnerski zaljev odzvanjao je dječji smijeh jer ove se godine tu održavao prvi Gradina Kids day s nastupom mađioničara, poštanskim uredom Bake Mraz, anđelima na štulama, veselim klaunom, pjesmom, plesom... Zrak je mirisao na adventske delicije koje su se pripremale u pet kućica unutar gradine. Adventski program ovdje će potrajati sve do 7. siječnja, sutra se na Trsat vraća Baka Mraz, a bit će u kaštelu i dva dočeka Nove godine – raniji za djecu, kasniji za odrasle.

Foto: Nel Pavletić/Pixsell

Klupica i veseli vlakić

Riječki advent raspoređen je na nekoliko lokacija pa smo s gradine otišli do Riječkog tunela gdje u okićenim odajama svog poštanskog ureda stoluje odlično raspoloženi Djed Mraz i gdje djeca izrađuju ukrase od recikliranog nakita, pišu pisma bradonji u crvenom odijelu...

Poštanski ured po mnogima je najljepše okićeni kutak riječkog adventa te jedna od tri stanice dobrog djedice. Ostale dvije su Klupica božićnih uspomena na Korzu te Veseli vlakić Djeda Mraza koji njime vozi prolazeći pokraj bora u središtu na kojem su kuglice dobrih želja. Na Korzu se održava i sajam s domaćim proizvodima, ima tu "slavonskih ukrasa za pod bor", kako je vlasnik nazvao svoje izložene kobasice i razne suhomesnate proizvode, kruha ispod peke, suvenira, božićnog nakita... Kod kućica gdje se za četiri do čak šest eura prodaju fritule vječita je gužva.

Foto: Nel Pavletić/Pixsell

S Korza s kojeg će u Novu godinu posjetitelje uvesti Gibonni odlazimo do Gata Karoline Riječke gdje se ispred ulaza nalik na veliki poklon stvorio red jer svi žele ući u Morsku pahuljicu. Naziv je to klizališta u sklopu kojeg su i aparati za zabavu. Četiri eura je ulaz na klizalište, još dva eura najam klizaljki, a uživanje na ledu potraje i dulje od sata. Riječki školarci u određeno doba dana, od 8 do 16, mogu besplatno klizati, a za djecu s područja grada bit će u siječnju i besplatna škola klizanja.

Stopivši se s veselim Riječanima i njihovim gostima, stižemo do Trga Riječke rezolucije, na lokaciju nazvanu Adventiranje na Rezoluciji, gdje su pozornica za glazbene programe te osam kućica s raznovrsnom ponudom na tanjuru i u čaši – Capra Istrian Street Food, Rakhia bar, Tri praščića, Fiorello, Pajol, Šprinter, Božićna čarolija i Mingle bells.

Foto: Nel Pavletić/Pixsell

Winter pass

Pajol je inače popularni plažni bar na Pećinama pa stoga ne treba čuditi što je i njihova adventska kućica na Rezoluciji ukrašena japankama i sa slamnatim krovom. Osim u kuhanom vinu i ginu, ovdje se možete opustiti i uz kuhani glog, pojesti fine kobasice s jotom, u istrijanskom street foodu među najtraženijim jelima je Veli Jože (istarska kobasica u pecivu s dinstanim kiselim kupusom, ružmarinom, malvazijom... po cijeni od 6,5 eura). Osim kuhanog vina (ispod tri eura) i kobasica (od četiri eura naviše), na riječkom adventu tražena je i topla cannela – liker od jabuka i cimeta (2,8 eura).

– Za sve one koji u Rijeci rezerviraju dva ili više noćenja pripremili smo Winter Pass pa s tom zimskom propusnicom mogu besplatno posjetiti znamenitosti u gradu – kaže Andrea Balenović iz Turističke zajednice Grada Rijeke.•