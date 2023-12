Grad koji se posljednji mjesec u godini pretvara u pravu otočnu bajku, veliku čaroliju

Prekrasne plaže, bogata povijest, izvrsna gastro ponuda – neki su od rapskih turističkih aduta ljeti, no njegovu ljepotu valja doživjeti kad se promijeni godišnje doba, a grad Rab se u posljednjem mjesecu u godini okićen i osvijetljen pretvara u pravu otočnu bajku. Naime, na tom najšumovitijem i najzelenijem kvarnerskom otoku od 2. prosinca pa sve do 7. siječnja održava se "Najljepši otočni advent" pa još nije kasno da posjetite Rab i, šećući od poslovnog centra Mali Palit preko parka Boškopini i povijesne jezgre do parka Dorke, doživite tu čaroliju.

Doček Nove godine

Danas u Rabu koncert ima Ante Gelo, sutra još možete vidjeti žive jaslice, a ako se još uvijek predomišljate kamo ćete na doček, korisna je informacija da će Rabljane i njihove goste na besplatnom koncertu na otvorenom u Novu godinu uvesti Tomislav Bralić i klapa Intrade. Naravno, doček je organiziran i za najmlađe, u podne, a događanja na rapskom Trgu Municipium Arba, na kojem možete kušati blagdansku ponudu rapskih ugostitelja, počinju već u 10 sati. Na Trgu sv. Kristofora sve vrijeme trajanja adventskih događanja otvoreno je Rapsko klizalište, s posebnom ponudom za najmlađe. Ovo klizalište na Varošu, kako Rabljani nazivaju svoj najveći trg, bilo je neki dan poprištem hokejaške utakmice na kojoj su snage odmjerili vatrogasci i ronioci iz DVD-a Rab i Kluba podvodnih aktivnosti Amfora, na opće oduševljenje i puno smijeha publike.

Uz događanja koja se sada već podrazumijevaju, poput Novogodišnje utrke za djecu i odrasle te Pivske utrke tijekom koje se Donjom i Srednjom ulicom trče četiri kruga, a prije svakog treba kod Gradske lože popiti pivicu, deveto izdanje ove sve popularnije adventske manifestacije donijelo je i neke novosti. Tako ćete na rapskim ulicama susresti djecu i mlade kako s mobitelima u rukama zastajkuju kod bunara na Varošu, velikog božićnog drvca na Trgu Municipium, u parku Dorka... i skeniraju QR kodove, pokrećući tako web aplikaciju s digitalnom kartom potrebnom za potragu 3D animiranih likova Adventa koji dijele zagonetke čije rješenje vodi do nove lokacije, sve dok na zadnjoj ne pronađu Djeda Božićnjaka. Na digitalnoj ruti "Najljepšeg otočnog adventa" i potrazi za Djedom Božićnjakom možete se i fotografirati s animiranim likovima. Osim što ćete imati lijepu uspomenu, možete ih slati i na mail turističke zajednice jer se tri najbolje fotografije nagrađuju.

– Naš advent je posebno namijenjen djeci, ali mora biti zanimljiv i roditeljima jer ih upravo oni i prate – kaže direktorica Turističke zajednice Raba Ivana Matušan.

Za djecu vozi i božićno-novogodišnji vlakić, najmlađi su imali priliku doživjeti kako sveti Nikola uplovljava u rapsku luku, susresti se s Moto mrazovima, Djedom Božićnjakom i vilenjacima, pogledati predstave, koncerte...

Bor u moru

Najmlađi su uključeni i u sam adventski program i ukrašavanje grada pa su, na primjer, vrtićanci iz Pahuljice okitili bor koji su u akvatorij Gradske luke postavili članovi KPA Amfora, što je u Rabu tradicija duga gotovo četvrt stoljeća.

Blagdanska ponuda u Rabu za odrasle sve vrijeme trajanja adventskih događanja također je bila sadržajna, od tradicionalne gastronomske ponude, koncerata, a ono u čemu su imali priliku uživati i stari i mladi, uz rapske znamenitosti, svakako je i odličan okus čuvene rapske torte.

