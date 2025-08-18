Vučić i dalje masovno šalje oružje u Izrael: U samo pola godine izvela je više nego tijekom cijele 2024.

Srbija nastavlja zasipati Izrael oružjem. Aleksandar Vučić godinama gradi imidž državnika koji "mudro balansira" između Istoka i Zapada, prikazujući se kao lider koji jednako dobro razumije Moskvu, Bruxelles, Washington i Peking. No iza te predstave o neutralnosti krije se surova realnost političkog i moralnog licemjerja. Najnoviji podaci o izvozu oružja u Izrael u vrijeme krvavog rata u Gazi najbolje razotkrivaju prazninu Vučićevih riječi i dvoličnost njegove politike. Izraelski dnevnik Haaretz otkrio je da je samo nekoliko sati nakon što je Vučić pred kamerama objavio kako Srbija zaustavlja prodaju streljiva Izraelu u Beograd sletio izraelski teretni Boeing 747.