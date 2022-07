'Ovo je najveći događaj za naše mjesto od kada postojimo. Dobit ćemo i vodu koju do sada nismo imali'

Bili smo na Pelješcu, s kojega most nismo vidjeli! U Brijesti, mjestašcu u kojem je poluotok spojen s kopnom, početkom srpnja, kada smo ga posjetili, još uvijek se radilo na pristupnim cestama pa do mosta nismo mogli doći. Ali i prije no što je pušten u promet, prisutnost Pelješkog mosta osjeća se na svakom koraku.



– Bogu hvala što smo konačno i ovo dočekali! Ovo je najveći događaj za naše mjesto od kada postojimo. Ovaj most nama ne znači samo opstanak već i prosperitet – govori Tomislav Božović iz Brijeste, u kojoj stalno živi tek 60 stanovnika. Zvuči porazno, ali podatak da je među njima 16-17 djece te da imaju do 15 godina ipak mijenja sliku.