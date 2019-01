'Rasprava možda pokaže da je potrebno i pokrenuti opoziv ministra Krstičevića'

To što sada nismo pokrenuli postupak opoziva ministra obrane Damira Krstičevića ne znači da ga isključujemo jer možda ono što će vladajući napisati u odgovoru ili ono što će se čuti u raspravi pokaže da je potrebno pokrenuti opoziv potpredsjednika Vlade i ministra obrane, poručio je SDP-ov Peđa Grbin komentirajući interpelaciju o propalom poslu nabavke borbenih zrakoplova koju će ovih dana uputiti u proceduru.

- Interpelaciju ćemo predati tijekom dana, najkasnije u ponedjeljak, trebamo je ispolirati do kraja. S interpelacijom idemo jer želimo odvojiti temu nabave višenamjenskih borbenih aviona kako ovu koja je bila ovako nesretna i nespretno provedena, kao i onu koju su ministar obrane i predsjednik Vlade najavili od svega drugog negativnog u radu i ponašanju ministra Krstičevića. Želimo se koncentrirati na temu, želimo vidjeti što se dogodilo i što je pošlo krivo, a prije svega, želimo osigurati da se ovakve stvari, nazvat ću ih glupostima, ne dogode u budućnosti. Mislimo da ćemo to postići time što ćemo natjerati Vladu da konačno na jednom mjestu sumira sve ono što se dogodilo i što je pošlo krivo. To je prvi čin i nešto što ćemo prvo postići interpelacijom jer nam oni moraju u vrlo kratkom roku odgovoriti. Nakon toga, ako vladajući to ne budu htjeli staviti na raspravu, iskoristit ćemo svoju poslovničku mogućnost i u roku od 60 dana osigurati da se o tome raspravlja u Saboru – pojašnjava Grbin.

Pogledajte video burne Krstičevićeve reakcije u Saboru:

[video: 28861 / Burna reakcija ministra Krstičevića na provokaciju SDP-ovca Vidovića]

Cilj interpelacije je, nastavlja, razgovarati da su vladajući za svoju nesposobnost i za to što nisu htjeli slušati savjete najvažnijeg hrvatskog saveznika u okviru NATO-pakta, odnosno, SAD, svu odgovornost pokušali baciti na Državu Izrael.

- Zaključcima želimo postići da ovaj proces ubuduće bude transparentniji i da se u slučaju kada se raspolaže s milijardama javnog novca sve ne završi bacanjem maketa aviona po sabornici – tvrdi Grbin, zaključivši kako će nakon svega procijeniti treba li pokrenuti i postupak opoziva ministra Krstičevića.