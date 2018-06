Radost s guštom čitaju u školi, ali i doma

Drugu godinu zaredom svi učenici od prvog do četvrtog razreda Osnovne škole Mitnica iz Vukovara svakog mjeseca primaju svoje besplatne primjerke dječjeg časopisa Radost. I njima je njihove primjerke Radosti osigurao Večernji list u suradnji s Adrisom. Mališani ne kriju kako iznimno vole čitati Radost i da s velikim nestrpljenjem iščekuju svaki sljedeći broj.

Čuvaju se svi primjerci

– Najviše volim čitati tekstove o životinjama, a sviđaju mi se i razni testovi koje tu mogu pronaći. I posteri su lijepi – kaže nam učenica drugog razreda OŠ Mitnica Enea Zeko.

Svi učenici s kojima smo razgovarali kod kuće čuvaju sve do sada dobivene primjerke Radosti te ih, kada to stignu, listaju i čitaju. Tako radi i Petar Sabo koji, kako je rekao, posebno voli čitati tekstove o životinjama i zanimljivim ljudima. Čuva i postere koje je dobio uz časopis. Nika Košutić također je učenica drugoga razreda i ona, kao i ostali učenici, čuva sve do sada primjerke Radosti koje je dobila u školi.

– Volim gledati i dječje crteže, a postere lijepim po sobi. Volim čitati i viceve, a zadatke ponekad rješavamo zajedno – kaže Nika dodajući kako jedva čeka novi primjerak Radosti.

Učenici, kada dobiju Radost, taj sat gotovo redovito provedu listajući je i upoznavajući se s njezinim sadržajem. Učiteljica iz OŠ Mitnica Senka Horvatić kaže kako se Radost pokazala kao izvrstan pomoćni udžbenik s obzirom na to da prati nastavni plan i program. Uz to iznimno im je važno i što svi učenici dobivaju svoje primjerke časopisa pa je izbjegnuta situacija da neko dijete ima svoj časopis, a drugo ne.

Razvijaju naviku čitanja

– Često na satu čitamo tekstove iz Radosti kada vježbamo izražajno čitanje. Tu je i niz testova, križaljki i drugog sadržaja koji je prilagođen njima. Zbog svega toga Radost nam je postala kao pravi udžbenik te bih u ime sve naše djece zahvalila donatorima što nam već drugu godinu omogućuju da svaki učenik besplatno dobiva svoj primjerak časopisa – kaže Horvatić.

Dodaje kako učenici svoje primjerke časopisa nose kući te da ih u školu donose po dogovoru kada ga koriste u nastavi.

– Za djecu je iznimno važno da što više čitaju jer tako uče, a Radost im pruža sadržaj koji je primjeren njima. Zaista tu mogu puno toga naučiti te ih uvijek rado slušam kada prepričavaju što su novog doznali. Uz to razvijaju i naviku čitanja te ih se barem nakratko udalji od mobitela i tableta – zaključila je Horvatić.