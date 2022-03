PUTIN PROTIV ZAPADA

Putin plijeni imovinu: 'To je kao u Miloševićevoj Srbiji. Vučić može pričati što želi, ali oni i nakon 20 godina to osjećaju'

Ova je situacija usporediva s Miloševićevom Srbijom od 1990. do 2000. godine. Oni i sada, nakon 20 godina, imaju i dalje zaostatak, Vučić može pričati što želi no njihova je ekonomija u lošem stanju. To će se po istom modelu dogoditi Rusiji,