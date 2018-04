Pupovac objavio poruku koju je primio u 2 ujutro: 'Nije prvi put...'

Saborski zastupnik Milorad Pupovac objavio je danas tekst e-maila u kojem mu poručuju da je ustaški pozdrav ''Za dom spremni'' bio i ostat će "prastari (sic) hrvatski pozdrav".

U kratkom e-mailu Pupovca se naziva Pupy, a u potpisu je ZDS! i Mladen Kostić. Kopija poruke poslana je na niz drugih adresa, uključujući Andreja Plenkovića, Davora Bernardića, Željka Reinera...

Pupovac, koji je poruku podijelio na Facebooku rekavši da je poslana jučer u 2.05 ujutro, kaže da mu se ne obraćaju tako prvi put "ni e-mailom, ni Facebookom, ni pismom, a ni na ulici".

"Vjerojatno nije prvi put ni na Dan sjećanja na žrtve Jasenovačkog logora, a nisam siguran je li prvi put da se isti šalje na znanje predsjednici, premijeru i predsjedniku Sabora. Prvi put sam odgovorio i objavio. Tek da se vidi koliko smo se navikli na to da je normalno da se i u vrijeme i na mjestu komemoracije žrtvama genocida/holokausta i ratnog zločina veliča pokret i režim koji je za njih odgovoran. Unatoč odluci Ustavnog suda i odredbi Kaznenog zakona prema kojoj je to kažnjivo djelo. Osuda zločina u Jasenovcu bez osude ovog pozdrava bilo gdje i bilo kad se on pojavljivao, nije potpuna. Iskazivanje pijeteta žrtvama jasenovačkim bez osude svega što veliča zločinačku NDH i ustaški pokret, predstavnici naroda žrtava i antifašisti kojima se šalju ovakve poruke teško mogu doživjeti kako bi trebalo", objavio je Pupovac.