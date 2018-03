Jandroković se izderao na stranačkog kolegu: 'Kakvo je to ponašanje?'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković povisio je danas glas u sabornici opominjući kolegu iz HDZ-a Ivana Ćelića.

– Što je ovo, sram vas bilo! Je li ovo demokracija? – derao se Ćelić nezadovoljan nakon izlaganja Milorada Pupovca.

– Kolega Ćelić! Što je to? Kakvo je to ponašanje? – reagirao je Jandroković povišenim glasom, poručujući ĆČeliću, ako ima što protiv, da to kaže izvan sabornice.

– Ovdje postoji red i držimo se tog reda da bismo uopće mogli funkcionirati – dodao je.

Milorad Pupovac (SDSS) upozorio je da dio zastupnika prima poruke pritiska i prijetnji zbog njihova opredjeljenja oko Istanbulske konvencije.

Odmah poslije toga Jandroković je izrekao opomenu Miri Bulju zbog zlouporabe povrede poslovnika.

Grbin proziva predsjednicu RH zbog poziva Putinu

Saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin zatražio je u petak da se što prije održi sastanak državnog vrha kako bi se uskladila hrvatska vanjska politika ustvrdivši kako je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović svojim pozivom ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ugrozila položaj RH.

"Predsjednica Republike razgovarala je jučer s predsjednikom Ruske Federacije Putinom te ga je pozvala da posjeti Hrvatsku.... Potom su novinari pitali predsjednika vlade Andreja Plenkovića što misli o tom pozivu, a on je odgovorio da je tu vijest pročitao", rekao je Grbin nakon stanke na početku saborskog zasjedanja.

Plenković je, dodao je, nakon toga bio na sastanku Europskog vijeća na kojem je 28 šefova država i vlada EU jednoglasno utvrdilo da je upravo Rusija odgovorna za napad nervnim otrovom u Velikoj Britaniji.

Podsjetio je i kako je premijer oko 2 sata ujutro "imao dramatičnu izjavu da RH razmatra diplomatske mjere protiv Ruske Federacije i da se razmatraju dvije opcije: protjerivanje ruskih diplomata s teritorija država članica EU i opozivanje europskih veleposlanika iz Moskve".

"Predsjednica Republike osramotila je sebe i dužnost koju obnaša svojim sramotnim izjavama u Argentini prije nekoliko dana... Po povratku u Hrvatsku dobila je priliku još jedno osramotiti sebe i dužnost koju obnaša", izjavio je Grbin ustvrdivši da je ovaj put ugrozila položaj Republike Hrvatske.

Branko Bačić (HDZ) odgovarajući Grbinu upitao je koji je SDP pravi i istinski, onaj koji danas proziva predsjednicu države zbog toga što poziva Putina u Hrvatsku ili onaj koji je prije 13 dana na konvenciji SDP-a "frenetičnim pljeskom" pozdravio ruskog veleposlanika u Hrvatskoj Anvara Azimova i pokazao što misli o politici Ruske Federacije.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) upitala je "kamo ide priča s Agrokorom".

"Pitanje je kamo priča s Agrokorom ide, je li to drugi Agrokor Ramljak-Peruško ili radimo neki treći Agrokor?" upitala je Mrak Taritaš koju također brinu najavljene tužbe i hoće li na kraju sve platiti građani Hrvatske i hrvatski proračun

"Došlo je vrijeme da opet napravimo tematsku sjednicu te da premijer i potpredsjednica Vlade objasne što se napravilo s Agrokorom. Premijer je jučer pokazao odlučnost oko Istanbulske, a to treba napraviti i sada", kazala je Mrak-Taritaš.

Pusić napala predsjednicu zbog poziva Putinu

Poziv predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da posjeti Hrvatsku poslan je u katastrofalno pogrešnom trenutku i nije sukreiran s Vladom, drži bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić iz GLAS-a. Teško joj je, dodaje, razumjeti taj potez predsjednice.

- Mislim da smo već došli u fazu u kojoj se nadamo da je to samo nespretnost, slučajnost, nekoordiniranost i nepostojanje zajedničke vanjske politike, a ne da je to neki zaista poseban projekt. Kad Europsko vijeće, na kojem je i hrvatski premijer, raspravlja o solidarnosti s Velikom Britanijom u slučaju trovanja bivšeg špijuna i njegove kćeri kemijskim oružjem na, dakle, teritoriju jedne članice Europske unije, s kojom će EU sigurno i ubuduće tijesno surađivati, najgori je trenutak za upućivanje takvog poziva. Naravno da je Rusija važan partner svim zemljama Unije i da je važno održavati odnose. Ali, važno je imati i neko samopoštovanje kao Europa, zajedništvo kao Europa. Hrvatska nema druge saveznike prvog kruga, da tako kažem, osim zemalja Europske unije – kaže Pusić. Tih se saveznika se, dodaje, trebamo držati i onda će nas i velike sile respektirati. Nada se da ovaj poziv ne govori o instrumentaliziranju Hrvatske u ovakvom trenutku.

- Sve ovo što sam rekla govori da je Hrvatska dovedena u nezgodnu situaciju. Ovo nije bilo sukreirano s Vladom, a trenutak je bio katastrofalan, pogrešan. Čak me i manje zanima odnos predsjednice i Vlade, to je njihov problem, zanima me slika zemlje koja se šalje prema van, a koja je u najmanju ruku nespretna, ako ne i potpuno negativna. S druge me strane počinje i brinuti i ova druga dimenzija. Dosad smo sve to tretirali kao nespretnost, rivalstvo između predsjednice i Vlade, a sad se nadamo da je to samo to, a ne nešto opasnije – zaključuje Vesna Pusić.