Puhovski o obraćanju Milanovića: Večeras će još više ispsovati Plenkovića, HDZ, tatu i mamu

Najavljeno obraćanje predsjednika Zorana Milanovića putem televizijskog prijenosa koje je stiglo ovog poslijepodneva komentirao je za N1 politički analitičar Žarko Puhovski. Smatrajući kako se ne radi o ''izvanrednoj situaciji'', Puhovski je objasnio kako je taj format obraćanja koristio i prvi hrvatski predsjednik.

- To je preuzeo Franjo Tuđman koji je uveo da se predsjednik obraća Hrvatskom saboru poslanicom bez mogućnosti postavljanja pitanja i očito je i Milanović da ne izlazi dobro na kraj s novinarima i novinarkama prije svega, pa je odlučio da nam se obrati kao Predsjednik - ispričao je.

Osim toga, Puhovski je mišljenja kako će Milanović večeras ''ispsovati još više Plenkovića, HDZ, tatu i mamu''. - Milanović se našao u situaciji da odlučuje i on tu situaciju neće ispustiti iz ruku. On je učinio puno pogrešnih stvari, ali sad je on na potezu - objasnio je politički analitičar.

Dodao je i kako je Milanovićev potez ''u okviru ovog ludila racionalan'', smatrajući kako premijer Andrej Plenković ne smije biti uvrijeđen. - Sve što je Plenković rekao danas o Milanoviću je istina, osim toga što on nema pravo biti uvrjeđen. Uvreda države preko uvrede visočanstva je feudalna kategorija i na nju Plenković nema pravo. Vi se bavite politikom jer vam treba mojih 25 posto, i ako hoćete funkcionirati, ja mogu reći što me volja jer vam treba 25 posto i točka - zaključio je Puhovski.

