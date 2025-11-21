Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Borislav Ristić
Autor
Borislav Ristić

Psihički i politički labilna Europa: Na zuj drona sastanci na vrhu i milijarde za obranu

21.11.2025. u 15:00

Ako Rusija doista stoji iza nekih od upada dronova u europski zračni prostor, ta se strategija pokazala nevjerojatno efikasnom

Ako u tražilicu na svom mobitelu utipkate riječ "dronovi" vjerojatno će vam prvo izlistati stranice s jezivim naslovima, kao iz kakvog SF horor filma. "Misteriozni dronovi nad Europom…", "Dronovi iznad zračne luke u Oslu…", "Nova uzbuna na nebu iznad EU: Sumnjivi dronovi…" itd. Europu je zahvatila čudna panika – sablasti dronova kruže nad nama, i svima su nam se vratovi već pomalo ukočili dok gledamo u nebo. Panika oko dronova krenula je nekako s dolaskom jeseni. Prvo su zamijećeni nad Poljskom, na što su podignuti NATO i poljski avioni, koji su ih oborili. Uključen je "žuti alarm" NATO-a, dok su mediji javljali kako se Poljska našla pod "invazijom ruskih dronova". Nitko, naravno, nije mogao potvrditi odakle su ti dronovi došli i jesu li uopće ruski, a svi smo već bili obuzeti panikom kako se nalazimo na rubu Trećeg svjetskog rata.

Ključne riječi
Rusija Europa dronovi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja