Psihički i politički labilna Europa: Na zuj drona sastanci na vrhu i milijarde za obranu

Ako u tražilicu na svom mobitelu utipkate riječ "dronovi" vjerojatno će vam prvo izlistati stranice s jezivim naslovima, kao iz kakvog SF horor filma. "Misteriozni dronovi nad Europom…", "Dronovi iznad zračne luke u Oslu…", "Nova uzbuna na nebu iznad EU: Sumnjivi dronovi…" itd. Europu je zahvatila čudna panika – sablasti dronova kruže nad nama, i svima su nam se vratovi već pomalo ukočili dok gledamo u nebo. Panika oko dronova krenula je nekako s dolaskom jeseni. Prvo su zamijećeni nad Poljskom, na što su podignuti NATO i poljski avioni, koji su ih oborili. Uključen je "žuti alarm" NATO-a, dok su mediji javljali kako se Poljska našla pod "invazijom ruskih dronova". Nitko, naravno, nije mogao potvrditi odakle su ti dronovi došli i jesu li uopće ruski, a svi smo već bili obuzeti panikom kako se nalazimo na rubu Trećeg svjetskog rata.