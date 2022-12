Provedena istraga: Preusmjeren zrakoplov usred leta za Bristol, sumnjalo se da je netko postavio bombu

Putnički let niskobudžetne aviokompanije easyJet koji je putovao iz Krakova bio je preusmjeren nakon što su iz kompanije posumnjali kako se u zrakoplovu nalazi eksplozivna naprava. Zrakoplov je trebao sletjeti u Bristol u Velikoj Britaniji, no to nije napravio zbog sumnje u postavljenu bombu kućne proizvodnje.

Češka policija potvrdila je da su njihovi pirotehničari stigli do zračne luke kako bi provjerili je li o riječ o stvarnoj bombi, prenosi Mirrror.

Zrakoplov je iz Krakowa umjesto na pistu u Bristolu sletio u Pragu oko 22.50 sati.

⚠️ At 22:50, a diverted aircraft landed safely at @PragueAirport on the Krakow-Bristol route. There was reported a possible bomb on board an aircraft. All actions to ensure the safety of passengers and all air traffic are currently being carried out by @PolicieCZ.