Prijatelj o preminulom vozaču hitne: 'Tu noć je slušao najstrašnije jauke. Djecu je vozio i vraćao se, to je masakr'

Tragedija u Sjevernoj Makedoniji odjeknula je daleko, u strašnom požaru kluba u Kočanima poginulo je 9 ljudi, dok ih je preko 150 ozlijeđeno. Građani i obitelji opraštaju se od stradalih, ali nije sao požar ubio ove ljude. Naime, kako smo već pisali, nakon svega je preminuo i vozač hitne pomoći Ilčo Gočevski Ile (41). On je prevozio ozlijeđene iz 'kluba smrti' te umro te iste noći. Kako su ranije prenijeli makedonski mediji, Ile je nakon napornog dana otišao kući, zaspao i više se nije probudio. Stalo mu je srce.

- Ile je bio pošten čovjek i vrijedan. Živio je u Kočanima oko 15 godina sa suprugom Anetom i sinom. Radio je kao vozač Hitne pomoći u bolnici u Kočanima - priča stanovnik Kočana i dodaje: - Tu noć je slušao najstrašnije jauke. Vozio je djecu koju je jučer još gledao u parku. On je spašavao ovaj grad, a njega nitko nije mogao spasiti. Dao je sve od sebe. Vozio ih je do bolnice, a onda se iznova i iznova vraćao na mjesto zločina. To nije zločin, nego masakr! Srce ga je izdalo. On je naš heroj - poručio je sugrađanin Gočevskog za Blic.

