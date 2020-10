Prijatelj napadača s Markova trga: 'Prestanite pričati o terorizmu, ja znam što ga je mučilo'

U komentarima na Facebook stranici kutinskog dogradonačelnika Damira Markuša, koji je na parlamentarnim izborima nastupio na listi Domovinskog pokreta, nalaze se i pozivi na likvidaciju premijera Plenkovića, spaljivanje Katarine Peović, pa čak i pozivi na ponovno otvaranje Golog otoka za Vladu i neistomišljenike, otkrile su „Novosti“.

Markuš je prijatelj napadača s Markova trga Danijela Bezuka, što on ne skriva, a zajedno s njegovim stricem sudjelovao je u obrani Vukovara. Za Večernji list kazuje kako spomenute eksplicitne komentare na svom profilu ne podržava.

– Ne, tako nešto ne odobravam. Često ne vidim sve komentare, jednostavno se ne stigne. Svi koji pišu ili javno govore, odgovaraju za to što su napisali, svatko posebno. Treba pitati njih, one koji su to napisali, što su time mislili – rekao nam je Markuš, koji nam potvrđuje da je poznavao Danijela i njegovu obitelj.

– Poznavao sam dobro Danijela Bezuka i našeg se prijateljstva neću nikad odreći. Igrao je u NK Dinamo Kutina, u kojem sam predsjednik. Pitajte sve koji su ga poznavali i nećete čuti lošu riječ o njemu. Danijelov stric Zdravko Bezuk junak je Domovinskog rata. Poginuo je u bitkama za Vukovar kao dragovoljac HOS-a, bili smo skupa. Danijelov je otac od samih početaka u obrani RH. Zajedno smo 12. ožujka 1991. ušli u jedinicu za posebne namjene MUP-a. Tragedija koja se dogodila, nije se dogodila s još nečijim znanjem, nitko to nije mogao predvidjeti – napominje Markuš i kaže da ne može znati što je Danijela natjeralo na taj čin, no da zna, iz razgovora s njegovim vršnjacima i prijateljima, da je, kao i mnogi drugi mladi, itekako bio nezadovoljan stanjem u našoj domovini.

VIDEO Stric napadača: "Shrvani smo, on nije bio agresivan, nismo očekivali ovo"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Od nekažnjavanja i neprocesuiranja ratnih zločinaca, ovršenih, blokiranih, do gospodarskog kriminala i takvih primjera korupcije da ti pamet stane. Zašto se odlazi iz domovine? Ne samo zbog ekonomskih razloga već i zbog svega što sam nabrojio. Kad bi ti teški problemi većim dijelom bili riješeni, mislim da ne bi bilo ove tragedije. No na tome se ne radi – objašnjava Markuš, koji je u HOS-ovoj uniformi branio Vukovar, a za dogradonačelnika Kutine izabran je kao HSP-ov kandidat u koaliciji s HDZ-om.

Ne slaže se, kaže, ni s činom nasilja koji se dogodio na Markovu trgu.

– Svi želimo brz oporavak ranjenom policajcu i žalimo zbog toga što se dogodilo. Svima koji i dalje preko medija „cipelare“ i Danijela i njegovu obitelj poručujem da prestanu. Nemojte dolijevati ulje na vatru. I mediji, ali i premijer. Njegove riječi ne smiruju situaciju. Prozvati nekog teroristom, a imati uza se SDSS bio bi, da nije ove tragedije, vic broj jedan. Dobro smo mi devedesetih upoznali teroriste, a Danijel to sigurno nije. Reći da će svaki dan govoriti o tome nije smirivanje situacije. Koristiti ovu tragediju i pretvarati je u borbu protiv neistomišljenika ili u političke svrhe je degutantno. Treba rješavati probleme koje sam spomenuo – zaključuje Markuš.

VIDEO: Nakon napada na policajca pristup Markovom trgu je ograničen!