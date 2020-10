Psihijatri o podršci napadaču s Markova trga: Hrvati su u psihičkoj krizi, a za to su krivi političari

Nakon što je čin mladića koji je prekjučer pucao po zgradi Vlade, pritom teško ranivši policajca, na društvenim mrežama naišao na podršku, pa se počinitelja na neki način uzdiže u junaka, vrijedi se zapitati što to govori o psihičkom stanju, odnosno zdravlju nacije.

– To što je učinio taj mladić nije način kako se stvari rješavaju, kako se izražava nezadovoljstvo i kako se bori za bolju budućnost. Time će izgubiti samo oni koji ga vole. No njegov čin ipak je vrlo jasan znak da puno toga u našem društvu ne štima. Odnosno, da je naše društvo puno problema i podjela, da su mnogi razočarani Hrvatskom kakva je sada jer to nije ona zemlja za koju se borilo i kakvu mnogi još žele. Naravno, nije kod nas toliko loše, bolje je nego u drugim zemljama regije, ali ipak nije dovoljno dobro, nije dobro onoliko koliko bi dobro moglo i moralo biti jer preduvjete za to imamo – kazao je psihijatar Miro Jakovljević, nastavljajući tvrdnjom da smo mi dobri u onim područjima gdje se napreduje prema rezultatima.

Dvostruke poruke političara

– No u politici nema rezultata koji bi opravdavali opstanak mnogih političara na sceni. I to je izvor nezadovoljstva i zašto ne napredujemo onoliko koliko bismo mogli i trebali. Postali smo i nezahvalni, nitko nikoga više ne poštuje, a za to su krivi političari. Oni šalju dvostruke poruke, međusobno se optužuju, svađaju, predbacuju si štošta, a nikome se nakon toga ništa ne događa. Tako urušavaju sustav vrijednosti, a svi i dalje ostaju u kolu – istaknuo je Jakovljević.

Kada smo ga upitali što bi mogao reći o psihičkom stanju i zdravlju nacije, uzvratio je ovim riječima: – To što se događa znači da smo u jednoj psihičkoj krizi. Duboko smo podijeljeno društvo, nezdrava smo sredina, nema više časti, dostojanstva, odgovornosti, a mnogi ne osjećaju ni pravdu. I simbolički, ljudi “pucaju”. A onda se događaju ponašanja u stilu “pokazat ću ja vama pa makar me to ubilo”, što je zapravo poruka koja proizlazi iz čina ovog mladića. Ali to što je on učinio nije za glorificiranje. Kako se onda izvući iz ove toksične situacije, zanimalo nas je.

– Svi se sad trebamo zamisliti, shvatiti gdje griješimo i potruditi rješavati probleme. Ovaj mladić očito je imao osjećaj nepravde u društvu, ali ga je izrazio na krivi, destruktivan način, krivim sredstvom. I krivu je poruku poslao. Zato je krajnje vrijeme da promijenimo bitne stvari. I svatko bi trebao početi od sebe – upozorio je Jakovljević, dodavši da ovo mora biti poticaj za duhovnu obnovu društva, a ne za političko prepucavanje i daljnje podjele.

Beskrajno razočarani ljudi

Za mišljenje smo upitali i psihologinje Mirjanu Nazor te Natašu Jokić Begić.

– Ljudi se poistovjećuju s mladićem, ne u smislu da bi i oni uzeli pušku u ruke, nego zato što i oni shvaćaju da institucije društva ne funkcioniraju. Oni koji imaju neki problem koji nikako ne mogu riješiti, oni koji se osjećaju na bilo koji način obespravljenima, oni koji nikako ne mogu doći do posla, sve češće dolaze do spoznaje da se to nekim normalnim, regularnim putem neće riješiti. I ljudi su beskrajno razočarani. Zato je čin tog mladića poruka. A velikom broju ljudi koji ga podržavaju iznošenje mišljenja, na sreću, služi kao ispušni ventil pa onda pljuju po državi i barem im je malo lakše jer su izrazili ono što misle – kaže M. Nazor te dodaje da je nacija na neki način obeshrabrena, ne vidi perspektivu jer bez obzira na to koja politička struktura vladala, svima je zajedničko da misle samo o sebi.

– Ljudi su posljednjih osam mjeseci većinom preplavljeni neugodnim emocijama i kada se ovako nešto dogodi, što je za svaku osudu, iskazuju suosjećanje prema emociji koja je možda nagnala ovog dečka na taj čin. No trebalo bi razgraničiti sam čin i čovjeka koji ga je počinio, kao i izražavanje podrške od razloga izražavanja podrške – kazala je Nataša Jokić Begić, posebno ističući kako sad suosjećanje zaslužuju nastradali policajac, njegova obitelj i počiniteljevi roditelji. A hoće li političari shvatiti što se događa, upitali smo. M. Nazor uzvraća:

– Možda to i dopre do političara, ali se bojim da će biti kratkog vijeka. Zbog prvotnog šoka spoznat će da se nešto mora mijenjati, no kada se sve vrati u kolotečinu opet će se čuti “trebalo bi”, a onda će i to polako ishlapjeti i na sve će se zaboraviti jer pravljenje reda podrazumijeva bolne i oštre rezove. Ako političari žele poštovati pravdu i držati se onoga što zagovaraju, morali bi i neke svoje maknuti s pozicija, a znamo kako to kod nas izgleda.

