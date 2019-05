Prgomet o zagrebačkom Manhattanu: Nisam pristalica tih megalomanskih projekata

Novoizabrani predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Drago Prgomet u emisiji 'U mreži politike' Mreže TV izričito se izjasnio protiv megaprojekta 'Grad u Gradu', poznatog kao zagrebački Manhattan te sumnja u njegovu realizaciju.

– Ja nisam pristalica tih velikih, megalomanskih projekata. To je projekt gradonačelnika, koji nije prošao niti ozbiljne urbanističke i arhitektonske rasprave. Gradonačelnik ima pravo na to, u drugim državama i gradovima vidite neke dobre stvari i zašto ih ne bi pokušali primijeniti ovdje, ali konačnu ocjenu takvih projekata mora dati struka. Je li to isplativo i treba li gradu Zagrebu i mijenja li njegov vizualni identitet, to su ozbiljna pitanja i za manje složene projekte, a kamo li za ovaj. Sumnjam da ćemo mi to realizirati – kazao je Prgomet, ističući kako su za njega važniji neki drugi projekti, prije svega da Zagreb u svim svojim dijelovima ima jednako razvijenu komunalnu infrastrukturu.

Za projekt bolnice u Blatu, Prgomet je napomenuo kako su po prvi puta osigurana inicijalna sredstva koja omogućuju da se krene u projekt. Na tom području ne vidi samo dječju, već i opću bolnicu za koju kaže kako je ona potrebna Novom Zagrebu i okolnim gradovima Zagrebačke županije.

– U projektu HDZ-a jest završiti započetu bolnicu u Blatu. Gradu je nova sveučilišna bolnica takvoga tipa kao što je Rebro potrebna, ona svakako podrazumijeva gradnju novih prostora. Bacanje novca u rekonstrukciju postojećih bolnica nije isplativo. Jedna od bolnica trebala bi se preseliti u Blato – zaključio je.

Prgomet je u emisiji izjavio kako treba revidirati povlaštene mirovine, pogotovo političara i dužnosnika, a kako braniteljske nisu upitne, izuzev onih koji dana nisu bili branitelji.

Za slučaj ordinacije dr. Jusupa u kojoj je radila žena bez medicinske škole, istaknuo je kako su podbacile institucije koje su nadležne za kontrolu rada takvih ambulanti.

