Ravnatelj doma zavapio: Nismo dobili odgovor, kako je to moguće u ovoj situaciji?

Prebacivanje krivnje za greške u koracima nakon izbijanja zaraze koronavirusom u splitskom domu za starije i nemoćne se zaoštravaju, a do nas je došla kopija elektronske prepiske između ravnatelja splitskog doma Ivana Škaričića i epidemiološke službe splitsko-dalmatinskog Zavoda za javno zdravstvo.

Iz doma su 25. ožujka tražili upute za postupanje s korisnikom kojeg otpuštaju iz bolnice nakon hemodijalize sa subfebrilnim stanjem. U isto vrijeme sljedećeg dana ravnatelj ponovno piše, ovog puta županijskom stožeru civilne zaštite, zavapivši: "Na žalost ni 24 sata nakon što smo poslali ovaj mail, nismo na njega dobili odgovor, Kako je to moguće u ovoj situaciji???".

No 1. travnja ponovno piše i stožeru i Zavodu, napominje da na raniji mail nisu dobili odgovor a da je isti korisnik ponovno hospitaliziran na infektologiji zbog povišene temperature nakon hemodijalize, da je opet negativan an testiranje na COVID-19 i da ga ponovno otpuštaju, a u domu ne znaju kako dalje postupati s obzirom na to da su korisnici rizična skupina, a osoblje nema adekvatna zaštitna odjela.

Iz županijskog ZZJZ im 5. travnja odgovaraju da nazovu navedena dva broja mobitela.