Predao se napadač na 25-godišnjaka, udario ga je bocom u zagrebačkom klubu: 'Sve se odvilo u deset sekundi'

Policijska uprava zagrebačka objavila je prije nekoliko dana fotografije osoba koje traži vezano uz napad na Savskoj cesti koji se dogodio u 12. siječnja 2025. godine. Prema informacijama 24sata, osumnjičenik se, u pratnji dvoje odvjetnika, sam javio policiji. Prijeti mu i do osam godina zatvora. Naime, nasilnik je bocom udario u glavu mladića i nanio mu teške tjelesne ozljede. Napadnut je 25-godišnji mladić kojem je vid trajno oštećen.

"Fizički se oporavljam, iako to ide jako sporo s obzirom na to kakve su ozljede. Vid mi je oštećen na lijevom oku pa sam dezorijentiran. Šarenica mi je oštećena tako da ću u svakom slučaju imati doživotne posljedice", ispričao je 25-godišnjak za 24sata. Probijao se kroz gužvu i pretpostavlja da je zapeo za djevojku koja je ondje bila s društvom, a potom ga je napadač gurnuo i udario bocom u glavu.

"On je stajao pored nje. Nije tu bilo nikakve svađe, nikakve interakcije između nas. Sve se to odvilo u deset sekundi, odmah iza garderobe", prisjetio se te naveo kako mu se staklo zabilo u lice i oči. "Prvo sam teturao sve dok nisam došao do zida. Nisam ništa vidio od krvi. Kad su ljudi skužili što se zbiva, odmah su mi došli pomoći. Brat je zvao Hitnu pomoć, a šogor je skinuo svoju majicu i držao mi je na glavi kako bi pokušao zaustaviti krvarenje", dodao je. Prevezen je u KBC Sestre milosrdnice.