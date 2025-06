Nevjerojatne stvari događaju se u Europi od početka tjedna. Nakon, rekli bismo, intrigantnih izjava šefa NATO-a Marka Ruttea , javila se danas i ekstremna švedska opozicija. Švedski demokrati, inače protivnici imigracije, ispričali su se zbog prošlih veza stranke s nacistima i antisemitizmom, što je bio dio napora da se biračima koji su očekivali umjereniji, mainstream imidž uoči nacionalnih izbora sljedeće godine.

Švedski demokrati predstavili su rezultate posebno naručene studije koja je otkrila da su nacistički i antisemitski stavovi bili uobičajeni na stranačkim svečanostima i u tiskanim materijalima 1980-ih i 1990-ih. - Smatram da je odvratno i za osudu što je u povijesti moje stranke bilo jasnih izraza antisemitizma i podrške nacionalsocijalističkim idejama - rekao je na konferenciji za novinare Mattias Karlsson, zastupnik u parlamentu kojeg se često opisuje kao glavnog ideologa stranke.

- Želio bih ponoviti ispriku stranke, prije svega švedskim građanima židovskog podrijetla koji su možda osjećali snažan osjećaj nesigurnosti i straha s dobrim razlogom - nastavio je on, prenio je Reuters. Studijom se nastojalo priznati i prekinuti prošlost koja je dugo ometala suradnju s glavnim švedskim političkim strankama. Švedski demokrati nadaju se pridružiti budućoj koalicijskoj vladi nakon izbora 2026. Ova stranka prvi put je ušla u parlament 2010. i trenutačno podržava švedsku vladajuću desničarsku koaliciju, ali nema članova u kabinetu.

Tony Gustafsson, povjesničar kojeg je stranka angažirala da napiše knjigu, rekao je da je stranka nastala 1980-ih iz neonacističkih i bijelih supremacističkih organizacija te da je s njima nastavila surađivati ​​i u 1990-ima. Gustafsson je rekao da je postojala jasna veza s nacizmom do 1995., godine kada se sadašnji vođa stranke Jimmie Akesson pridružio Švedskim demokratima, ali da su se oni nakon toga počeli distancirati od takvih veza.

Još se analiziraju učinci povijesnog summita NATO-a, na kojem se predstavio transformirani američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je savez, najavio je isporuku sustava naoružanja Ukrajini i zaprijetio da će u budućnosti poduzeti vojnu akciju protiv Irana ako bude potrebno. Na “vrlo produktivnom” summitu NATO-a u “prekrasnom gradu” Haagu, Trump je rekao da je dobio “kraljevski tretman”, upoznao “divne ljude”, što znači ostale šefove država i vlada, koji “vole svoje zemlje”.

Na svojoj završnoj konferenciji za novinare na sastanku Sjevernoatlantskog obrambenog saveza, Trump je obasipao pohvalama svoje domaćine i saveznike. A budući da je američki predsjednik američki predsjednik, prošao je još bolje, uporno se hvaleći za dva postignuća: Prvo, za precizne napade na iranska nuklearna postrojenja američkih stealth bombardera, koji su navodno doveli do kraja “Dvanaestodnevnog rata” između Jeruzalema i Teherana. CNN i New York Times dobili su verbalne udarce od Trumpa zbog dovođenja u pitanje velikog uspjeha američke intervencije pozivajući se na obavještajno izvješće Pentagona. I drugo, Trump se pohvalio zbog uspješnog pritiska koji je izvršio kako bi osigurao da zemlje NATO-a povećaju svoje obrambene izdatke s dva na pet posto BDP-a.

“Odlazim malo drugačiji”, priznao je na odlasku iz Haaga inače bučni predsjednik. U analizi njemačkog Focusa ističe se da je Trump izbjegao svaki napad na savez, od kojeg se u prošlosti više puta distancirao; podvukao je svoju predanost članku 5 NATO-a, koji propisuje vojnu solidarnost među svim partnerima u slučaju vanjskog napada. Čak je priznao i nekoliko ranijih pogrešnih procjena; te je pronašao riječi otvorenog priznanja za Ukrajinu i njezinog predsjednika Volodimira Zelenskog. I na današnjoj međunarodnoj sigurnosnoj konferenciji Ratovi u Ukrajini i Gazi: Pouke za NATO i Europu čulo se da je Trump majstor ovakvih prilika, no lako je biti rječit u situaciji kada si najjači. Ali, odluka o pet posto izdvajanja za obranu doista je povijesna.

Turski predsjednik Tayyip Erdoğan rekao je da mu je američki kolega Donald Trump potvrdio da će sudjelovati na potencijalnim mirovnim pregovorima između čelnika Ukrajine i Rusije u Turskoj, ako i ruski šef države Vladimir Putin pristane sudjelovati. Erdoğan je rekao da je američkom predsjedniku u Haagu kazao da Ankara ima za cilj okupiti ruskog i ukrajinskog čelnika u Turskoj na mirovnim pregovorima.

- On je rekao: ‘Ako ruski predsjednik Vladimir Putin dođe u Istanbul ili Ankaru radi rješenja, onda ću i ja doći’ - citirao je danas Erdoganov ured njegove riječi. Erdogan je kazao da će se učiniti “potrebni kontakti” kako bi se “sastanak održao što je prije moguće. Ruski su mediji istaknuli da je izvoz rijetkih zemnih metala iz Kine u Sjedinjene Države pao na nulu pa to tumače velikom pobjedom. Rezultat je to, tumače, Trumpove odluke o carinama.

- Automobilskoj industriji potrebno je mnogo toplinski otpornih magneta od rijetkih zemnih metala. Također su potrebni za proizvodnju poluvodiča, kemikalija, vjetroturbina na moru i širokog spektra vojne opreme. Samarij, koji je Kina prestala izvoziti u proljeće, potreban je za sustave navođenja interkontinentalnih balističkih raketa. Itrij se koristi u laserima, uključujući topničke daljinomjere. Skandij se može kombinirati s aluminijem u proizvodnji dijelova zrakoplova - objašnjava Sergej Tolkačev, profesor Odjela za ekonomsku teoriju na Financijskom sveučilištu pri Vladi Ruske Federacije. Na primjer, jedan borbeni zrakoplov F-35 sadrži stotine kilograma rijetkih zemnih magneta. U pogonima, radarima, električnim sustavima.

Kronična nestašica ovog materijala ugrožava stabilnost serijskog rasporeda opskrbe, pojašnjava Vadim Petrov, član Međusesijske financijske savjetodavne skupine MOK-a UNESCO-a. Prema Američkom geološkom zavodu, domaća potrošnja rijetkih zemnih spojeva i metala iznosi 6,6 tisuća tona godišnje, a ovisnost o uvozu za te artikle iznosi 80%. Pritom do 70% izravnih opskrba dolazi iz Kine.