Potres od 7,1 pogodio pacifičku državu, izdano upozorenje od tsunamija

Potres od 7,1 pogodio je otočnu državu Tona u Pacifičkom oceanu, javlja EMSC. Epicentar mu je bio na dubini od 10 kilometara. Zbog svega je izdano upozorenje od tsunamija.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.0 || 94 km SE of #Pangai (#Tonga) || 10 min ago (local time 01:18:47). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Wnbx9VMXMe