Snažan potres pogodio jug Italije: Zabilježeno podrhtavanje od 5,1 stupnja

Zabilježen je potres jačine 5,1 po Richteru na jugu Italije, javlja Euromediteranski seizmološki centar. Potres se dogodio oko 22:42. Epicentar potresa je zabilježen 17 km sjevernozapadno od Saprija.

🔔#Earthquake (#terremoto) M5.4 occurred 23 km SW of #Lauria (#Italy) 7 min ago (local time 22:42:52).

