Stara dama nije u formi, ali slavila je nad ekipom Vatrenog

U susretu 12. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je na gostovanju pobijedio Lecce sa 1-0 ostvarivši treću ligašku pobjedu u nizu.

Pogodak odluke zabio je Nicolo Fagioli u 73. minuti.

Za Lecce, koji je već pet kola bez pobjede, cijeli susret je odigrao hrvatski nogometaš Marin Pongračić.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

U prvom susretu 12. kola Napoli je pobijedio Sassuolo sa 4-0 pobjegavši Milanu na šest bodova prednosti.

Najbolji igrač utakmice bio je Victor Osimhen koji je postigao tri gola (4, 19, 77), a među strijelce upisao se i Kviča Kvaratškelia (36).

Za goste koji su od 82. minute igrali bez isključenog Armanda Laurientea, cijeli susret je igrao hrvatski nogometaš Martin Erlić.

Bila je to čak 13. uzastopna pobjeda Napolija u svim natjecanjima, te sedma u Serie A.

Nakon ove pobjede Napoli ima 32 boda, šest više od Milana koji ima utakmicu manje. Juve je šesti sa 22 boda, Sassuolo je na devetoj poziciji sa 15 bodova, dok je Lecce na 17. poziciji s osam bodova, dva više od zone ispadanja.

