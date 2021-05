Posljednje veliko istraživanje: Tomašević i Puljak uvjerljivi, a birači motivirani na izlazak na birališta

Samo dva dana prije drugog kruga lokalnih izbora, Dnevnik Nove TV donosi posljednje ekskluzivno istraživanje o raspoloženju birača u četiri velika grada – Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Istraživanje je provedeno od 24 do 27. svibnja. Međutim, upitno je kako su debate u kojima su sudjelovali kandidati, kao i nekih novi događaji utjecati na birače.

ZAGREB

Istraživanje pokazuje da bi Zagrepčani da su danas izbori odlučili se za Tomislava Tomaševića. On bi dobio 66,2 posto, dok bi Miroslav Škoro dobiva 29,6 posto potpore. Neodlučnih je 4,2 posto birača.

Proteklih 14 dana Tomašević je uspio pridobiti Klisovićeve birače, njih 100 posto, birače koji nisu glasovali u prvom krugu - njih 61 posto, te birače Vesne Škare Ožbolt, njih 53 posto. Škoro pak može računati na većinu birača Davora Filipovića, njih 66 posto, Jelene Pavičić Vukičević, 55 posto, te kod ostalih birača, 53 posto.

Zanimljivo kako je kod birača Tomislava Tomaševića i Miroslava Škore izrazito velika želja za izlaskom na birališta, njih 85 do 90 posto u anketi je izrazilo želju za izlaskom na birališta, no pitanje je hoće li u nedjelju uistinu i izaći.

Foto: Dnevnik Nove TV

SPLIT

U Splitu nije tako velika razlika između kandidata kao u Zagrebu: Ivica Puljak iz Centra osvojio bi 52,4 posto, a HDZ-ov Vice Mihanović 39,9 posto. Neodlučnih je 7,7 posto birača. Puljak u drugom krugu može računati na birače ljevice Ante Franića, njih 100 posto, bivšeg partnera Jakova Prkića, također 100 posto, te onih koji nisu glasovali, 56 posto. Vice Mihanović u drugom krugu ima glasove birača Željka Keruma, njih 55 posto, Ivice Grkovića, 55 posto i Branke Ramljak, 38 posto.

I u ovom slučaju, birači Puljka i Mihanovića su izrazili veliku želju da izađu na birališta i do njih od 80 do 90 posto ispitanika. No, hoće li uistinu izaći saznat će se u nedjelju.

RIJEKA

U Rijeci bi, da se danas održavaju izbori Marko Filipović dobio 50,7 posto glasova, a nezavisni Davor Štimac 42,4 dok je neodlučnih 6,9 posto. Marko Filipović većinski može računati na birače Nikole Ivaniša, njih 64 posto, a tu su i birači ostalih kandidata, 44 posto, te oni koji nisu glasovali, 45 posto. Davor Štimac može računati na bezrezervnu potporu birača HDZ-a, njih 81 posto, tu su i birači Marina Miletića, 75 posto, te i dio birača Nikole Ivaniša, 34 posto.

Birači i Marka Filipovića i Davora Štimca izrazito su željni izlaska na birališta, njih oko 80 posto. Tako su se izjasnili u anketi, no pitanje je hoće li i izaći na birališta.

Foto: Dnevnik Nove TV

OSIJEK

Osječani jedini biraju između dvojice kandidata desnice. Da su danas izbori, Ivan Radić iz HDZ-a dobio bi 53,9 posto, a Berislav Mlinarević 38,3 posto dok je neodlučnih birača 7,8 posto. Ivan Radić u drugom krugu može računati na birače Vladimira Šišljagića, njih 62 posto, zatim su tu birači ostalih kandidata, 27 posto, te oni koji nisu glasovali, 42 posto.Mlinarević pak može računati na birače Gorana Kušeca, i to njih 57 posto, zatim birače Vladimira Hama, 65 posto, te one koji nisu glasovali, 49 posto.

No, istraživanje je provedeno prije sučeljavanja za Osijek, ali i sporazuma koji je HDZ-ov Radić potpisao sa Šišljagićem i Hamom kojim ga oni podupiru. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li i birači slijediti preporuke svojih čelnika. Pitanje je samo koliko je na birače djelovala debata u odluci da se priklone jednom ili drugom kandidatu.

I tu je među biračima i Radića i Mlinarevića iznimno velika želja za izlaskom na birališta, gotovo 90 posto, no hoće li izaći na birališta, tek ćemo vidjeti, navodi istraživanje Dnevnika Nove TV.