Poskupljuje li sva hrana: 'Ne možemo proizvoditi banane, ali možemo šljive'

Što se tiče prehrambene sigurnosti, hrvatska vlada promptno reagira na sve situacija koje se događaju, rekla je u HRT-ovoj emisiji "Otvoreno" Marija Vučković, ministrica poljoprivrede.

Rusija i Ukrajina pripadaju najvećim svjetskim izvoznicima žitarica i uljarica. Vlado Čondić Galinčić, predsjednik Udruženja poljoprivrede Hrvatske gospodarske komore, naglasio je da Rusija i Ukrajina pokrivaju 17 posto proizvodnje kukuruza na svjetskoj razini, 30 posto pšenice i ječma i preko 50 posto suncokreta. Rat ovih zemalja zato će zasigurno izazvati poremećaj na tržištu, istaknuo je.

Ministrica Vučković je upozorila da će se poremetiti tržišni tijekovi u kratkom vremenu jer je teško stvoriti nadomještaj u kratkom roku.

Brlošić: Odradili smo lavovski posao

- Što se tiče Hrvatske, mi smo i više nego samodostatni i u žitaricama i u uljaricama, a sigurno je da će utjecati na izvoz ono što se događa; rast cijena, poremećaji, povećana i nezadovoljena potražnja - upozorava ministrica.

Napomenula je da donesena odluka o žurnoj izvanrednoj nabavi strateških poljoprivrednih proizvoda, poslana poruka poljoprivrednicima i ribarima programima pomoći zbog povećanih cijena umjetnih gnojiva i energije.



- Danas je na burzi cijena pšenice 370 eura, toliko je i cijena kukuruza što je povijesno visoka, oko 2,8 kuna, soja ide čak 730, to je 5,6 kuna, nikad u povijesti se to nije događalo - izjavio je Čondić Galinčić koji smatra da je prisutva velika panika koji treba izbjegavati.



Hrvatska se, naglasio je, ne treba brinuti da nema dovoljno žitarica do nove sjetve.

Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore napomenuo je da proizvođači već dugo upozoravaju na problem robnih zaliha, smatraju da se količine trebaju podići jer nikad se ne zna što nas čeka.



- Danas smo u teškoj situaciji, mi smo odradili svoj lavovski dio posla, nabavili gnojiva, plaćamo skupo gorivo. Po prvi put se susrećemo s cijenama koje vrijede po par sati, nakon toga se mijenjaju, odnosno rastu - kazao je Brlošić koji očekuje nakon proljetne sjetve milijun tona pšenice.

Vučković: Pravi put je povezivanje stočarstva i ratarstva



- Od Domovinskog rata, preko potresa na Banovini, za vrijeme korone smo pokazali da smo zaista odgovorni i kvalitetno snabdijevamo stanovništvo - rekao je Drago Munjiza, direktor Lonia trgovine.

Napomenuo je da malotrgovci imaju poduzetničku funkciju, ali i veliku društvenu odgovornost snabdijevanja stanovništva.

- U ovom trenutku najveći trgovci spuštaju cijene iako vladina uredba vrijedi od 1. travnja. Cijene su otišle preko osam posto na niže, za očekivati je da ovisno o cijeni imputa kojima se moramo prilagoditi i mi moramo predvidjeti koliko će nas koštati plin, struja, gorivo, ali ćemo pokušati i smanjiti marže - izjavio je Munjiza.

Povezivanje ratarstva i stočarstva, istaknule je ministrica, pravi je strateški potez koji podupire ciljeve poljoprivrede je.

- I to je pravi put - poručila je ministrica.

Ipak, Čondić Galinčić je istaknuo da se promjene "ne mogu tako brzo napraviti" i da stočarstvo nije jedina proizvodnja koju treba u Hrvatskoj favorizirati ili reći da ćemo s ratarstvom promijeniti cijelu situaciju

Nova strategija

Treba pokrenuti i druge proizvodnje. Treba poticati i voćarstvo i vrtlarstvo, napraviti infrastrukturne objekte, tu je i pitanje navodnjavanja, skladišnih kapaciteta, hladnjača, ekološka proizvodnja - poručio je.

Brlošić je naglasio da velike količine voćarskih proizvoda dolaze iz inozemstva, dok su cijene domaćih proizvoda, zbog uvoza, otišle toliko nisko da je domaća proizvodnja stalno padala. Isto to se dogodilo i s mlijekom, upozorio je.

Brlošić je mišljenja da bi se trebalo pokušati ponovno napraviti strategiju poljoprivredne proizvodnje.

- Puno toga se promijenilo i pitanje je kada Europa od nas traži zaštitu prirode, ekološku proizvodnju, hoćemo li moći na taj način odgovoriti svim izazovima - poručio je.

U ovoj situaciji će biti više domaćih proizvoda na tržištu - istaknuo je Munjiza i rekao da "imamo idealne uvjete za poljoprivrednu proizvodnju i za sve vrste proizvodnje koje su potrebne ovom narodu, ne možemo proizvoditi banane, ali možemo šljive"

Na pitanje hoće li biti dovoljne mjere koja je Vlada donijela za ublažavanje posljedice na građane, ministrica nije mogla odgovoriti hoće li one biti dovoljne jer je, "jako teško prognozirati koliko će cijene rasti". Bude li potrebno, istaknula je, reagirat će opet.

