Porezna kaže da kvadrat ovog kokošinjca vrijedi 3999 kuna

Kokoši, njih dvadesetak koje svoj kokošji život provode u ruševnoj, kamenoj kućici u Lećevici, pojma nemaju da kokodaču, nesu jaja i kljucaju u najskupljem kokošinjcu u državi. Metar kvadratni stare, oronule kuće, već dugo prepuštene zubu vremena, poreznici su procijenili na 3999 kuna, a u njezinu kvadraturu uračunali i okućnicu te razrezali porez na vrtoglavih 24.918 kuna.

S čime je to usporedila?

– Dobro došli u penthouse kokošinjac – dočekuje nas Marko Vrlika, čiji je otac Vlado darovnim ugovorom u rodnom selu dobio staru kuću od prve susjede koja živi u Rijeci, ne sluteći u kakvu će ga gabulu prihvaćanje dara dovesti.

– Otac voli dolaziti u Lećevicu i bilo mu je drago što će uz našu kuću imati i ovaj objekt za kokoši. Prihvatio je dar, uknjižio se i onda je uslijedio šok. Službenica u kaštelanskoj ispostavi Porezne uprave Jela Ivanda procijenila je nekretninu na 662.957 kuna i odrezala porez od gotovo 25.000 kuna. Nisam mogao vjerovati. Mislio sam da je neka pogreška. Otišao sam k gospođi Jeli, a ona mi tvrdi da je usporedila tržišne vrijednosti sličnih nekretnina u Lećevici i na osnovu toga izdala rješenje. S čim je usporedila? U Lećevici se ništa ne kupuje i ne prodaje, selo umire! – kaže Vrlika. Žalio se, a s obzirom na to da žalba ne odgađa izvršenje, nekoliko dana poslije toga, 13. prosinca 2017., stigla je opomena pred ovrhu zbog neplaćenog duga.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

– U međuvremenu sam opet dolazio u ured gospođe Jele, pokušao je uvjeriti da pola milijuna kuna nije realna cijena, susjeda ju je pokušala prodati, nudili su joj 3000 eura pa je odustala. Donio sam joj fotografije da vidi da nije vila s bazenom – govori Vrlika.

Unutarnji nadzor u Poreznoj

Ali to nije kraj. Osim prenapuhane cijene kvadrata i kvadratura objekta je udvostručena. Kuća ima 60 kvadrata, a u poreznom rješenju piše da je 129 kvadrata.

– Donio sam u Poreznu gospođi Jeli Ivandi katastarski plan iz kojega se vidi da se čestica 380 sastoji od objekta od 60 kvadrata, a ostatak je okućnica. Samo da mi to prizna, porez bi bio upola manji, ona zna da je to tako, ali njoj na posjedovnom listu piše da je cijela čestica kuća. U katastru kažu da to nije pogreška, već je to uneseno još u Austro-Ugarskoj, tako se tada vodilo. Iako oni svi znaju da je to tako, sada ja trebam platiti ovlaštenog geodeta da dođe u Lećevicu, izvrši mjerenje i napravi izmjenu u katastru – kaže Vrlika.

Nakon žalbe, 22. siječnja dobiva novo rješenje, opet ga potpisuje Jela Ivanda i opet je nekretnina procijenjena na isti iznos i odrezan je isti porez. U kaštelanskoj poreznoj ispostavi Jela Ivanda i njezin šef Mario Škopljanac ne smiju davati izjave pa smo za slučaj lećevačkog kokošinjca pitali njihove šefove u Zagrebu. Ne mogu govoriti o konkretnom slučaju, ali su najavili da će Središnji ured Porezne uprave provesti postupak unutarnjeg nadzora vezan za zakonito postupanje službenika Porezne uprave, ureda u Splitu.

– U provedbi postupka unutarnjeg nadzora bit će provjeren postupak u predmetu procjene vrijednosti nekretnine u Lećevici – odgovorili su nam iz Središnjeg ureda. Međutim, rješenje je na snazi, a rok plaćanja od 15 dana je istekao.

– Pišem žalbu i čekam ovrhu – kaže Vrlika.

Pogledajte i galeriju: Što će se promijeniti uvođenjem eura i hoće li sve poskupjeti