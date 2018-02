Koristio tajne iz Porezne da klijente spasi od plaćanja PDV-a

Radoslav Raspudić (55), bivši voditelj službe za nadzor PDV-a i prijevara u PDV-u, zaposlen u Poreznoj upravi, završio je u Remetincu. USKOK ga sumnjiči za zloporabu položaja, a sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.

Profili na mrežama

Raspudić, koji na svojim profilima na društvenim mrežama navodi da u Ministarstvu financija radi 18 godina, osumnjičen je da je od ožujka 2007. do lipnja 2017. u više desetaka slučajeva napravio stvari koje nije smio, a sve kako bi zainteresiranim osobama ili trgovačkim društvima pomogao da plate manje PDV-a nego što su trebali. Kolika je šteta time pričinjena, trebalo bi se utvrditi upravo pokrenutom istragom. Istragom bi se trebalo utvrditi i što je Raspudića motiviralo da radi to što je radio, odnosno je li to radio za usluge ili novac. Za sada se ne navodi nikakva konkretna šteta pričinjena proračunu niti se navodi možebitna imovinska korist koju je Raspudić mogao steći.

U cijeloj priči najveći je apsurd da je Raspudić svojedobno objavio stručni članak “Kriminalne zlouporabe sustava PDV-a – kružne prijevare i inspekcijski nadzor u Hrvatskoj”. Raspudić je i jedan od autora publikacije “Presude Suda Europske unije iz područja PDV-a; sprječavanje utaja i prijevara”. Nekada je pisao stručne članke vezano za prijevaru s PDV-om, a sada ga se sumnjiči, pojednostavljeno rečeno, da je pomogao drugima da varaju na PDV-u. Pomagao im je tako što im je pisao žalbe i prigovore, pri čemu se služio podacima iz informacijskog sustava Porezne uprave. Među klijentima su mu, kako se neslužbeno doznaje, bili neki odvjetnici poput Davora Galetovića te sportaši poput Slavka Goluže.

– Ja sam sve svoje obveze podmirio i nemam veze s tim – bilo je sve što je na tu temu htio reći Goluža.

Što se tiče Galetovića, on sam ima pravnih problema jer je optužen u priči oko zamjene zagrebačkih gradskih zemljišta, no ta optužnica još nije pravomoćna. Njegovo se ime pojavljivalo i u jednoj od afera koja se odnosila na skupinu osoba optuženih upravo za kružne prijevare s PDV-om. U tom slučaju Galetović je zastupao neke od tvrtki koje se u toj priči spominju.

Stegovni postupak

I on i Goluža vjerojatno će tijekom istrage protiv Raspudića biti ispitani kao svjedoci, a u međuvremenu iz Porezne uprave je najavljeno da će protiv njega biti pokrenut stegovni postupak. Porezna uprava priopćila je i da je on od 1. rujna lani premješten sa šefovske pozicije na mjesto višeg inspektora u Službi za analizu, praćenje i izvješćivanje. U to vrijeme porezni USKOK radio je na više slučajeva koji su se odnosili na kružne prijevare s PDV-om pa je moguće da su češljajući poslovanje raznih tvrtki negdje nabasali i na Raspudićevo ime te da se tako razotkrilo da je godinama radio nešto što nije smio.

