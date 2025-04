Političke ekipe često dolaze maksimalno nepripremljene u situaciju pobjednika

Ulaskom Marije Selak Raspudić u utrku za gradonačelnicu, postaju li izbori u Zagrebu konačno zanimljiviji, hoće li ona svojom kandidaturom izazvati predizborni darmar?

Nisam sigurna da će to biti prevelik darmar. To je još jedna prilika da se Zagrepčani opredijele. Kontra Tomaševića pojavljuje se sve veći broj kandidata i svi oni time direktno tjeraju vodu na mlin Tomaševiću. Iako predizborna kampanja još nije službeno počela, uključivati se u utrku tek sad, ovih dana, prilično je kasno jer su neki u toj utrci već oko godinu dana i stvorili su za to vrijeme odnos s potencijalnim biračima, već su oblikovali neki svoj imidž u odnosu na birače.

Koristi li Marija Selak Raspudić i ove izbore da pokuša sebe nametnuti i promovirati kao novu političku lidericu?

Kada se netko sustavno pojavljuje na svim vrstama izbora, i to u vrlo kratkom vremenskom razmaku, stječe se dojam da nije previše fokusiran na određenu funkciju u društvu, nego da prvenstveno ide u pravcu pojačavanja svoje popularnosti. To može dobro doći ako kani započeti organizaciju neke nove političke stranke, ali s pozicije birača to može djelovati zbunjujuće. Ne može netko biti sad predsjednica, sad gradonačelnica. Tko ide iz jednih u druge pa u treće izbore, nema kredibilitet koji bi imao da ide na izbore samo za predsjednika ili samo za gradonačelnika. Dakle, ta serija kandidatura Marije Selak Raspudić može štetiti njezinu kredibilitetu u očima birača jer ih to zbunjuje u smislu "što ona zapravo hoće, gdje ona zapravo sebe vidi – na čelu Vlade, čelu države ili na čelu grada". To nisu iste stvari, to su izrazito različite funkcije koje traže različite vještine i sposobnosti.

Gledajući tko se sve kandidirao na razini cijele zemlje, slažete li se s tezom da nam se na izborima pojavljuju sve lošiji kandidati?

Slažem se da se već izvjesno vrijeme prosjek kvalitete kandidata na izborima snižava. Već dulje svjedočimo tome da se radi o borbi različitih osobnosti koje, ako ne uspijevaju ostvariti svoje ambicije u političkoj stranci, istupaju iz stranke i osnivaju svoje nezavisne liste te u tom obliku idu na izbore. Osobnost jest jako važna na lokalnoj razini jer je riječ o komunalnom pitanju. Biračima je na lokalnim izborima puno važniji pojedinac i njegova osobnost, njegove sposobnosti i eventualni dosadašnji rezultati nego stranačka pripadnost, i to pogotovo u većim gradovima, u velikim sustavima.

No i u tom je slučaju važno oko sebe imati jak tim. I svi kandidati sad govore kako će uz sebe imati dobar, stručan tim koji će tek predstaviti. Ali ako ozbiljno misle, već su trebali predstaviti te svoje timove u kojima je potrebno imati stručne ljude, a takvih je kod nas ipak malo. Pravi stručnjaci ne žele ni blizu politike, njima ne pada na pamet ući u političko djelovanje. Eto, vrhunski stručnjaci, nažalost, ne žele ući u politiku i zato je taj izbor za formiranje timova tako sužen. I zato nam onda političke ekipe često dolaze maksimalno nepripremljene u situaciju pobjednika.

VIDEO Nakon uhićenja Kekin je održao koncert u Beogradu, uoči nastupa poslao znakovitu poruku