Pogledajte posljedice tornada u Njemačkoj: Uništeni krovovi, pala brojna stabla...

Velika oluja pogodila je jučer poslijepodne sjeverozapadnu Njemačku, a osim grmljavinskog nevremena, štetu je napravio razorni tornado.

Više od trideset ljudi je ozlijeđeno, "među njima deset teško" u Paderbornu, na zapadu Njemačke kojim je protutnjao tornado, rekao je u petak glasnogovornik policije za AFP.

Kako navodi Fenix magazin, u okrug Roth urušila se drvena koliba, a ozlijeđeno je 14 ljudi među kojima ima i djece. Liječnici se bore za život 37-godišnje žene, a zabrinuti su i za jedno dijete.

Glasnogovornica policije istaknula je da se nekoliko turista od nevremena sklonilo u kolibu od oko 85 četvornih metara, no da se ona urušila.

Društvenim mrežama dijele se broje fotografije i video zapisi posljedica jučerašnjeg nevremena. Uništeni su krovovi, prevrnuti automobili, pala su brojna stabla.

🌪🚨 𝐒𝐂𝐀𝐑𝐘 video from inside the tornado that hit the city of #Paderborn , #Germany ! Listen to the distinctive roar… #Unwetter #Unwetterwarnung #tornado Credit: @meistNachtaktiv h/t @KeraunosObs pic.twitter.com/0uUuoIrjT4

A tornado left behind a trail of destruction and several injured after it tore through parts of North Rhine-Westfalia, this is from Paderborn. #tornado #Germany #Paderborn pic.twitter.com/A8BPsgTEl3