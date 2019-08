Pod istragom zbog zlostavljanja: Dirao ju je po stražnjici i vrijeđao?

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu zatražilo je od suca istrage splitskog Županijskog suda da kazni tvrtku 'Stano uprava', direktora Antu Zuanića i voditeljicu pravne službe Silvanu Vučković zbog nedostavljanja dokumentacije. Naime, direktora tvrtke Antu Zuanića se istražuje zbog kaznenih djela zlostavljanja na radu i spolnog uznemiravanja djelatnice "Stano-uprave" koja je, prema saznanjima Slobodne Dalmacije, podnijela prijavu protiv Zuanića u rujnu prošle godine za mobing.

U prijavi je navedeno kako je njegovim dolaskom na poziciju direktora neopravdano ukinuto njezino radno mjesto, drastično joj je smanjena plaća, izložena je svakodnevnom šikaniranju te je od prvog dana počeo s njom počeo "koketirati" od prvog dana.

Nastavilo se grljenjem i nepriličnim dodirima, a kad bi ona reagirala na to vrijeđao ju je. Do kulminacije je došlo kada ju je u jednom uhvatio za stražnjicu govoreći joj kako njoj to baš treba i kako je nitko ne voli u tvrtki. Drugim zaposlenicima je počeo govoriti kako je treba 'je****'

Dokumentacija

ODO je zatražio od pravne službe "Stano-uprave" da im dostave Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, potom ugovor o zasnivanju radnog odnosa s Antom Zuanićem, te ugovor ili odluku o njegovu imenovanju na mjesto direktora.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Međutim, unatoč višekratnom traženju te usmenog i pismenog iskaza zamjenika gradonačelnika Splita Nina Vele da se personalni dosjei za sve radnike TD 'Stano-uprava' d.o.o. nalaze u njihovoj pravnoj službi, tražene akte odbijaju nam dostaviti.Voditeljica pravne službe poziva se na činjenicu da je Ante Zuanić jedini ovlašten zastupati tvrtku i jedini ovlašten za donošenje bilo kakvih odluka i rješenja u vezi s radno pravnim statusom djelatnika, te da to nije pravna služba.

U dopisu koji je sastavila 24. prosinca 2018. godine navodi kako je direktor -prihvatio gornju zamolbu uz informaciju da će svu relevantnu dokumentaciju za predmetni slučaj donijeti osobno sa svojim odvjetnikom po dostavljenom pozivu'. S obzirom na to da se radi o aktima trgovačkog društva i ugovoru o zasnivanju radnog odnosa, koji ne predstavljaju nikakvu tajnu, voditeljica pravne službe i direktor neopravdano ne postupaju po zahtjevu državnog odvjetnika. ODO Split posjeduje ugovor o radu koji je s Nadzornim odborom TD-a sklopio bivši direktor, te je iz njega razvidno da se ne radi ni o kakvom tajnom ugovoru te ni traženi akti ne predstavljaju zaštićenu tajnu niti podliježu odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, jer bi se na taj način sprječavao svaki postupak proveden u svrhu utvrđivanja protuzakonitog ponašanja - stoji u obrazloženju zahtjeva ODO-a za kažnjavanjem Zuanića i 'Stano-uprave'.

Nije dio predmeta postupka

Nakon što im je zaprijećeno kaznom, tražena dokumentacija dostavljena je Općinskom državnom odvjetništvu.

Joško Čeh, odvjetnik Ante Zuanića izjavio je za Slobodnu Dalmaciju kako njegov klijent nije niti pozvan niti je iznio obranu na Džravnom odvjetništvu, te smatra kako bi bilo neprilično da to radi preko medija. Čeh navodi kako dokumenti nisu odmah dostavljeni jer su u "Stano-upravi" smatrali da pitanje smije li Zuanić raditi kao direktor nakon 65. godine nije predmet postupka niti se to pitanje nalazi u pouci o pravima.