Počeo 'rat' na mrežama: HDZ objavio sliku lorda Voldemorta, SDP uzvratio Karaplenkovićem

Nakon iznenadne najave predsjednika Zorana Milanovića da će se kandidirati na listi SDP-a na parlamentarnim izborima, Ustavni sud u ponedjeljak je jasno istaknuo da Milanović ne može biti na listi nijedne stranke niti kandidat na parlamentarnim izborima dok obnaša dužnost predsjednika države. Ova odluka Ustavnog suda izazvala je žestoke reakcije.

Predsjednik Republike Hrvatske s Korčule se verbalno sukobio s ustavnim sucima, a već danas planira put u Ludbreg, gdje se obilježava Dan grada, i gdje se očekuje njegovo novo obraćanje. Izjavu je u ponedjeljak dao i predsjednik Vlade Andrej Plenković, koji je poručio da su postupci Milanovića i SDP-a pokušaj mini državnog udara i zlouporabe institucija, istaknuvši kako je Ustavni sud u svom zaključku bio jasan - da se kršio Ustav.

"Rat" uoči parlamentarnih izbora u utorak se nastavio i na društvenim mrežama. HDZ je objavio fotomontažu koja prikazuje Zorana Milanovića kao lorda Voldemorta, fiktivnog lika iz serijala knjiga "Harry Potter, čije je pravo ime Tom Riddle i predstavlja glavnog negativca u serijalu. Uz fotografiju HDZ je napisao: "Svaka sličnost sa stvarnim osobama je slučajna."

SDP je, pak, napravio montažu koja kombinira likove Andreja Plenkovića i Tomislava Karamarka, bivšeg lidera HDZ-a, vjerojatno kako bi aludirali na činjenicu da se Karamarko nedavno pojavio na Saboru HDZ-a u dvorani Lisinski. To je u ponedjeljak komentirao i sam Plenković, kazavši da je normalno da su kao stranka pozvali bivšeg predsjednika HDZ-a te da je Karamarko bio pozivan i ranije, kao i na druge obljetnice. "To je sasvim normalna stvar, nije nikakav poseban politički signal, nego pristojno ponašanje vodstva stranke da zove i ljude koji su nekad nešto bili u stranci", ustvrdio je.

Podsjetimo, SDP je ranije objavio bijelu siluetu Zorana Milanovića na crvenoj pozadini, a na konferenciji za medije, održanoj nakon odluke Ustavnog suda, šef SDP-a Peđa Grbin u više je navrata, referiravši se na Milanovića, rekao da je to "onaj čije se ime ne smije izgovoriti".

Također, Gordan Maras, nekadašnji šef zagrebačkog SDP-a, na Facebooku je objavio fotografiju sa siluetom koja neodoljivo podsjeća na Milanovića, a u opisu je poslao jasnu poruku: "Rijeke pravde dolaze!". Našalio se i da je fotografiju uredio Ustavni sud.

Osim političkih stranaka, našaliti su se odlučili i drugi korisnici društvenih mreža, koji također uspoređuju Voldemorta i Milanovića. Inače, pristaše lorda Voldemorta u serijalu o Harryju Potteru njega često oslovljavaju kao "Gospodar Tame" ili "Dark Lord" zbog njegove vladavine nad magičnim svijetom. Međutim, zbog kletve koju su smrtonoše bacili kako bi otkrili svakog tko izgovori Voldemortovo ime, mnogi čarobnjaci se suzdržavaju od spominjanja njegova imena. Umjesto toga, koriste nazive poput "Onaj-Čije-Se-Ime-Ne-Smije-Izgovoriti" ili "Znate-Već-Tko".

"He-Who-Must-Not-Be-Named" - in normal countries is Voldemort but in Croatia is Zoran Milanović



Holiday of democracy, 17.04.2024 in Croatia



@Ured_PRH @VladaRH pic.twitter.com/IHPNGxYGKC