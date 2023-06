Pobuna u Zagorju: 'Zaprijetili' blokadom autoceste ako se ne vrati obrana od tuče

Nakon što je Zagorje u srijedu ponovno poharala tuča veličine oraha, predsjednik Udruge raketara protugradne obrane Hrvatske Josip Salatko najavio je da će organizirati prosvjed.

- Godinu dana prošlo je otkako smo poslali peticiju s 12.500 potpisa, a država nije napravila ništa. Sljedeće što je čeka prosvjed je većih razmjera. Počinje turistička sezona i mi smo spremni blokirati autocestu Zagreb – Macelj nakon prve tuče koja padne – kaže za Večernji list Salatko.

15.05.2014., Puscine - Alfred Vurusic, raketar iz Puscina sudjeluje u obrani od tuce pucajuci prizemnim generatorima i raketama. "nPhoto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Ogorčen je, veli, što država ne poštuje zakone koje je sama donijela. - Stanete li vi na semaforu na crveno? Tako i mi tražimo da se, ako je važećim Zakonom o sustavu obrane od tuče propisano da 1. svibnja počinje obrana od tuče koja traje do 30. rujna, taj zakon i provodi. Državni hidrometeorološki zavod je glavni krivac za ovu situaciju jer ne provodi zakon. Ništa nismo dobili od opreme za protugradnu obranu. Obećali su zadnje da će doći do 15. lipnja, no i to su izigrali. Sad će lijepo godišnji odmori, a onda i kraj rujna kad obrana završava. Nema rezervnih dijelova, vozila, ljudstva... - kaže Salatko

Na nepostojanje obrane, iako je Zakon o sustavu obrane od tuče i dalje na snazi, upozorili su i saborski zastupnik Davor Dretar i vijećnik Županijske skupštine Marijan Tupek iz Domovinskog pokreta.

