Po prvi put na čelo glavnog grada jedne europske države mogla bi zasjesti krajnje desna gradonačelnica

Bukurešt bi mogao postati prva prijestolnica članice Europske unije s krajnje desnom gradonačelnicom, bude li izabrana u nedjelju na izborima koji prijete krhkoj rumunjskoj proeuropskoj koalicijskoj vladi. Ta je utjecajna pozicija upražnjena od svibnja, kada je centrist Nicusor Dan pobijedio na ponovljenim predsjedničkim izborima godinu dana nakon početka svog drugog gradonačelničkog mandata. Prvi su izbori poništeni zbog sumnje na rusko miješanje u kojem je favoriziran krajnje desni Calin Georgescu, koji trenutačno čeka suđenje zbog optužbi za pokušaj podrivanja nacionalne sigurnosti. Ankete pokazuju da Anca Alexandrescu, televizijska voditeljica koja se natječe kao neovisna kandidatkinja uz podršku oporbenog krajnje desnog Saveza za ujedinjenje Rumunja (AUR), dijeli prvo mjesto u utrci za gradonačelnicu.

Analitičari, međutim, upozoravaju da ankete možda nisu pouzdane jer najveći rumunjski grad nije uporište krajnje desnice. Glasanje završava u 21 sat po lokalnom vremenu, a preliminarni rezultati očekuju se kasno u nedjelju. AUR se protivi vojnoj pomoći susjednoj Ukrajini, kritizira vodstvo EU-a i podržava politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa, uključujući onu o energetici i imigraciji.

S Alexandrescu prvo mjesto u anketama dijeli socijaldemokrat Daniel Baluta, a ostali rivali također dolaze iz široke koalicijske vlade: Ciprian Ciucu, štićenik liberalnog premijera Iliea Bolojana, i Catalin Drula iz desnocentrističke Unije za spas Rumunjske (USR), koja je podržala Danovu predsjedničku kandidaturu. Socijaldemokrati (PSD), bez kojih se ne bi mogla formirati vladajuća proeuropska većina, pridružili su se vladi pod uvjetom da svaka stranka ima zasebne kandidate za gradonačelnika, potkopavajući desnocentrističke Ciucua i Drulu. "S jedne strane, ulozi za AUR su ogromni, osvajanje glavnog grada probilo bi ideju sanitarnog kordona koji izolira ekstremističke stranke", rekao je Sergiu Miscoiu, profesor politologije na Sveučilištu Babes-Bolyai. „S druge strane, ako bilo koji od kandidata vladajuće koalicije pobijedi, to će promijeniti ravnotežu snaga u vladajućoj koaliciji.“

Alexandescu, bivša glasnogovornica PSD-a, bila je glasna podupirateljica proruskog predsjedničkog kandidata Georgescua, koji pak nije podržao ni nju ni bilo kojeg drugog kandidata, nastojeći se dopasti istim biračima ljutima na vodeće stranke koje smatraju nesposobnima i korumpiranima. Vlada se ovog mjeseca suočava s glasanjem o nepovjerenju zbog reforme pravosudnih mirovina. AUR je izjavio da bi bio spreman udružiti se sa socijaldemokratima, koji su protiv te ideje, ali neki od njih potiču ostavku premijera Bolojana zbog planova štednje. Prošlogodišnji poništeni izbori gurnuli su Rumunjsku u najgoru političku krizu u nekoliko desetljeća, otkrili njezinu duboku ranjivost na hibridne napade i dezinformacije, podijelili birače, srušili tržišta i ugrozili investicijski rejting zemlje.