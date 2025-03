Pljušte osude na Dodikov potez, ministar Konaković najavio mjere: 'Odmah ćemo reagirati'

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković najavio je u srijedu navečer kako će pravna država odmah reagirati na postupke čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika i njegovih suradnika zbog protuustavnog djelovanja, a zabrinutost zbog tih postupaka izražavaju i brojni drugi političari. Nakon što je Dodik potpisao uredbu o stupanju na snagu zakona kojima u Republici Srpskoj žele onemogućiti djelovanje Suda i Tužiteljstva BiH te državnih agencija za provedbu zakona, Konaković je reagirao izjavom u kojoj je istaknuo kako sada očekuje reakciju pravosudnih tijela. "Od večeras, sigurno, pravosudni sustav kreće prema onima koji su, sada i definitivno, stavili potpis na državni udar", izjavio je Konaković za lokalne medije u BiH.

Očekuje kako će uz Dodika na meti pravosuđa biti i predsjednik vlade RS Radovan Višković koji je formalni predlagatelj spornih zakona kao i predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić koji je vodio postupak njihova usvajanja u parlamentu. Nekoliko istaknutih bošnjačkih dužnosnika odmah nakon što je Dodik potpisao zakone te najavio njihovo stupanje na snagu u petak nakon objave u Službenom glasniku RS-a potvrdilo je kako će odmah uputiti apelaciju Ustavnom sudu BiH i tražiti izricanje hitne mjere zabrane njihove provedbe do sudskog pravorijeka.

Konaković je na to kazao kako je uvjeren da će Ustavni sud BiH zaštiti ustavni poredak no što god on odlučio to neće spasiti Dodika, Viškovića i Stevandića od pravosudnog progona. Ukoliko oni, kako je najavio Dodik, odbiju pozive državnog tužiteljstva na saslušanje, Konaković predviđa da će za njima biti raspisane tjeralice.

"To ih onda vodi ka situaciji u kojoj se ni jedan političar u Bosni i Hercegovini nije nalazio", zaključio je šef bosanskohercegovačke diplomacije. Potpredsjednik RS-a iz reda bošnjačkog naroda Ćamil Duraković pridružio se oštrim osudama Dodikovih postupaka opisavši ih "egzistencijalnom prijetnjom" Bošnjacima koji žive u tom entitetu. "Dodik je de facto odcijepio entitet Republike Srpske", upozorio je Duraković.

Ozbiljnu zabrinutost iskazao je i šef zastupnika oporbene Stranke demokratskog progresa (PDP) u parlamentu RS-a Igor Crnadak upozorivši kako su Dodikovi postupci razlog da svi u BiH budu uznemireni. "Zakon o zabrani djelovanja državnih institucija u RS stvara pravni temelj za moguće potencijalne sukobe u RS-u", kazao je Crnadak. Podsjetio je kako je sjedište Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) na teritoriju RS-a, odnosno u Istočnom Sarajevu, pa proglašavanje spornih zakona otvara prostor za izravni sukob SIPA-inih policajaca s pripadnicima entitetskog MUP-a.