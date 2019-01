Plenković u Davosu: Čvrsto stojimo u obrani integriteta ministra Tolušića

Premijer Andrej Plenković u Davosu je u četvrtak istaknuo da Vlada čvrsto stoji u obrani integriteta ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića.

Premijer je, na zamolbu novinara da komentira slučaj lažnih fotografija ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića za koje neki tvrde da je u pitanju spin Vlade, odlučno odbacio takve teze rekavši da Vlada nema vremena baviti se time niti je to zanima.

"Koliko ja razumijem, 'Nacional' je dobio neke kompromitirajuće fotografije. Te fotografije kasnije je dobila i SOA. SOA je provjerila jesu li fotografije autentične ili ne. To je dio zadaće službi da protuobavještajno i na svaki drugi način štiti institucije Republike Hrvatske. Potpredsjednik Vlade je dio Vlade, institucije koju treba štititi.

Da se to nije provjerilo, a da netko drugi sa svojim tehničkim sposobnostima nije mogao pouzdano utvrditi je li to laž ili istina, pa da se izašlo u javnost s tezom da je to istina, što bi onda govorili svi ovi koji danas misle da je to nekakav Vladin PR. Vjerojatno bi tražili odmah ostavku cijele Vlade, rekli da je to skandal najvećih razmjera, da treba interpelaciju i opoziv i ministra i vlade.

Sada kad je služba napravila posao na razini koja je odlična, prevenirala izmišljenu krizu i kada je ovaj tjednik to kontekstualizirano opisao - što se sve radi da se nekome podmeće - onda je to problem. Mislim da ti ljudi, a bave se sigurnošću, lakonski komentiraju stvari s kojima očito nisu do kraja upoznati", rekao je premijer Plenković.

"Otklanjam i odbacujem svaku banalnu tezu da bi to netko to sam sebi radio, mislim na Vladu i stranku. Taj ne zna ništa ni o našem karakteru niti o načinu rada. Niti imamo vremena za to, niti se time bavimo niti nas to zanima. Čvrsto stojimo u obrani integriteta ministra", rekao je premijer te dodao i da u jednom dijelu medija izostaje senzibilitet prema ministrovoj obitelji zbog tog slučaja.

>> Glavni urednik Nacionala u USKOK-u