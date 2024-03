Plenković: Milanović je irelevantan. Mogao je dati ostavku pa bi sve bilo drugačije

PARLAMENTARNI IZBORI

Istekao rok za predaju lista: Prijavu podnijeli HDZ, Možemo... Na izbore žele i Pernar i Ava Karabatić

Državno izborno povjerenstvo ima 48 sati da prihvati i objavi sve pravovaljano predložene liste te imena i prezimena kandidata za svaku izbornu jedinicu. Krajnji rok do kojega to treba učiniti je nedjelja (Uskrs) do ponoći, no može to učiniti i prije, a što će, vjerojatno, i biti slučaj, u subotu poslijepodne.