Pirotehnička sredstva već u prodaji, uporaba dopuštena od 27. prosinca

Ljubav prema pirotehnici počinje s petardama i nikad ne prolazi, hvali se na svojim internetskim stranicama jedan od najvećih regionalnih distributera pirotehničkih sredstava. A ona su od jučer, samo kad je ta firma u pitanju, u Hrvatskoj dostupna na više od 300 prodajnih mjesta uz “akcije i do -70 posto”. “Petarde su jedan od najtraženijih pirotehničkih proizvoda koji nikada ne dosadi”, poručuju, pozivajući, istina, i na obavezno pridržavanje uputa i svih sigurnosnih preporuka prilikom korištenja.

Zeusi, crne udovice...

I dok se mnogi već hvataju za glavu, planiraju bijeg u vrijeme ispucavanja pirotehnike, ali i novogodišnjih vatrometa, ili pak nabavljaju sredstva za smirenje i za svoje kućne ljubimce, u katalogu na 24 stranice, uz slogan da se “čarolija može kupiti” nudi se raskošna paleta zračnih bombi, bengalki i odašiljača zvuka još raskošnijih imena – zolje, commandosi, zeusi, pirati, magnumi, saturni, superboomi, crne udovice, granate, anakonde, topovski udari, attile, big beni, big bossovi..., čijom je ranijom kupnjom moguće ostvariti popuste i do tisuću kuna, a koštaju, primjerice, i 3000 kuna.

– To je suludo! Koštaju kao dvije prosječne božićnice, a netko će ih samo tako ispucati i pretvoriti u dim, a da ne govorim o opasnosti. Moj psić danima nakon blagdana ne zna za sebe, ne pomažu ni sredstva za smirenje. Uopće ne razumijem koga takvo što veseli – govori nam Mirjana, zaposlenica jednog trgovačkog lanca u kojem police s pirotehnikom već čekaju kupce. Jedna od rijetkih iznimki među trgovcima splitski je Tommy, iz kojega su poručili da su, kao odgovorna kompanija, ove godine odlučili da u prodajnom asortimanu neće nuditi takvu vrstu proizvoda.

– Mnogi ne shvaćaju da je ‘igranje’ pirotehničkim sredstvima, pa čak i najobičnijim petardama, uvijek rizično. Ako koristite pirotehnička sredstva, spriječite moguće ozljede svoje djece i svojih bližnjih – poručili su jučer i iz policije najavljujući nastavak akcije “Mir i dobro” koja će trajati do 8. siječnja.

Prodaja pirotehnike dopuštena je, naime, od 15. prosinca do 1. siječnja, i to građanima starijima od 18 godina, no smije se koristiti samo u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja. Građanima, podsjećamo, za osobne potrebe nije dopuštena nabava, posjedovanje ni uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2. Ostala pirotehnika, poput raketa i vatrometa, smije se koristiti samo šest određenih dana, a iako ta zakonska regulacija daje rezultate, i dalje je postoji problem protuzakonite uporabe, upozoravaju iz udruge Prijatelji životinja. Traže dodatne kontrole uporabe i prodaje pirotehnike, s kojom se, ističu, ove godine počelo i ranije zbog Mundijala, pa su od ministra Davora Božinovića zatražili dodatne policijske patrole koje će kontrolirati provedbu Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, kako je to i u nekim drugim zemljama kad su u pitanje posebni događaji.

– Važno je pojačano kontrolirati i trgovine koje prodaju pirotehnička sredstva jer su krajem 2021. drsko kršile zakonske odredbe. Nažalost, krajem 2021. brojna djeca i odrasli diljem svijeta zadobili su teške ozljede zbog rukovanja petardama. U Hrvatskoj je od eksplozije petardi 9-godišnjak zadobio tešku ozljedu oka, 17-godišnjak teške tjelesne ozljede prstiju obje ruke, dok je odraslom muškarcu teško stradala šaka – poručuju Prijatelji te traže od Božinovića da se u sljedećim izmjenama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja uporaba ostalih pirotehničkih sredstava iz kategorija F2 i F3, osim petardi i redenika koji trebaju ostati zabranjeni, dopusti samo u razdoblju od 31. prosinca do 1. siječnja, a da se njihova uporaba zabrani 27., 28., 29. i 30. 12. kad se ništa ne slavi.

Zabraniti i vatromet

– Zvuk ispucavanja petardi vrlo je neugodan i stresan, osobito za one koji se još oporavljaju od potresa, bebe i malu djecu, starije i bolesne osobe (naročito srčane i druge bolesnike i oboljele od PTSP-a) te divlje životinje i kućne ljubimce. Eksplozije petardi i vatrometa u mačaka i pasa izazivaju panični strah i stres, zbog čega velik broj kućnih ljubimaca godišnje ugine od srčanog udara, a mnogi skončaju pod kotačima automobila u pokušaju bijega od pucanja – kažu Prijatelji životinja te dodaju kako, osim zagađenja okoliša i trovanja zraka u zimskim danima, kada je kvaliteta zraka ionako loša, petarde i ostala pirotehnička sredstva smrtno ugrožavaju i divlje životinje. Ni novogodišnji vatrometi, koji su još uvijek dopušteni, nisu nužan ni nezamjenjiv način proslave. Stoga su dopisom pozvali sve gradove i općine da Novu godinu obilježe na ekološki osviješten i moderan način, bez buke, eksplozije i zagađenja okoliša. Ističu kako su pozitivni primjeri u Hrvatskoj Čazma, Labin i Rovinj koji će ove godine umjesto vatrometa imati laserski show.

