'Pfizerom pokušavamo nadomjestiti cjepiva koja je trebala dostaviti AstraZeneca'

AstraZeneca će isporučiti svega trećinu obećanog cjepiva Europskoj uniji što će Hrvatska nastojati nadoknaditi dodatnim dozama Pfizerova cjepiva i do kraja ljeta izjednačiti se po procijepljenosti s većinom članica Europske unije, izjavio je u srijedu premijer Andrej Plenković.

"Pokušavamo od strane Pfizera nadomjestiti taj iznos cjepiva koji je Hrvatskoj trebala dostaviti AstraZeneca u prva dva kvartala. Ako se to uspije u adekvatnim količinama, onda ćemo to kompenzirati i biti iznivelirani s većinom članica Unije prije ljeta. To je cilj", poručio je Plenković na konferenciji za novinare.

Odlučno je demantirao i nazvao "dezinformacijom i spinom" današnju izjavu predsjednika Zorana Milanovića da je naručivanje cjepiva od AstraZenece "odrađeno jako loše i preko veze".

Objasnio je kako nitko nije mogao predvidjeti da će AstraZeneca imati probleme u proizvodnom procesu i isporuci cjepiva. U trenutku kada je Hrvatska naručivala njihovo cjepivo krajem ljeta prošle godina ta je kompanija, kaže, bila prva po istraživanjima i prva s kojom je Europska komisija krenula u razgovore o narudžbi.

"Od njih smo zato naručili i najviše doza jer smo htjeli najbrže dobiti cjepivo", rekao je Plenković.

"Količina naručenog cjepiva od pojedinih proizvođača bila je procjena stručnih službi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva. Ako imamo 2,7 milijuna naručenih doza od AstraZenece, treba još milijun doza Pfizera, milijun doza Moderne, milijun Johnson&Johnson... Nakon toga povećavamo narudžbu od Pfizera još nekoliko puta da bismo sada došli s Pfizerom na 2,7 milijuna doza i tražimo još. To znači da nastojimo riješiti problem", poručio je.

Odgovorio je i da je "teoretski točno" da bismo danas imali bolju procijepljenost da smo naručili više doza Pfizerovog cjepiva, ali i da probleme s AstraZenecom nitko nije moga predvidjeti.

