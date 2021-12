Pfizer: Lijek protiv Covida-19 učinkovit je gotovo 90 posto

Pfizer je objavio u utorak da je završno ispitivanje pokazalo da je njegov antivirusni lijek protiv covida-19 učinkovit gotovo 90 posto u prevenciji hospitalizacija i smrti među visokorizičnim pacijentima te da najnoviji laboratorijski podaci ukazuju da lijek zadržava svoju učinkovitost protiv nove omikron varijante.

Američki proizvođač lijekova objavio je u studenome da je oralni lijek učinkovit oko 89 posto u prevenciji hospitalizacija i smrti u usporedbi s placebom na temelju privremenih rezultata kod otprilike 1200 ljudi. U podatke koji su objavljeni u utorak uključeno je još 1000 ljudi. U skupini koja je primila Pfizerov lijek nitko nije umro, dok je bilo 12 mrtvih među primateljima placeba.

Pfizerove pilule uzimaju se u kombinaciji s antivirusnim lijekom ritonavirom svakih 12 sati u pet dana, a početak primjene je brzo nakon pojave simptoma. Ako se taj lijek odobri, prodavat će se pod nazivom Paxlovid. Pfizer je objavio i prve podatke drugog kliničkog ispitivanja koji pokazuju da je terapija smanjila hospitalizacije za otprilike 70 posto među 600 osoba standardnog rizika.

"To je zadivljujući rezultat", rekao je voditelj znanstvenog odjela Pfizera Mikael Dolsten u intervjuu.

"Govorimo o nevjerojatnom broju spašenih života i spriječenih hospitalizacija. I naravno, ako se počne koristiti brzo nakon zaraze, vjerojatno ćemo drastično smanjiti prijenos (zaraze)", rekao je Dolsten.

Dolsten očekuje skoro odobrenje američke Uprave za hranu i lijekove i drugih regulatora za uporabu među visokorizičnim osobama i ne vjeruje da će za to biti potreban sastanak savjetodavnog panela FDA-e. "Vodimo vrlo poodmakli dijalog s regulatorima u Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu i razgovaramo s većinom najvećih regulatornih agencija u svijetu", rekao je Dolsten.

U Sjedinjenim Državama trenutačno nema odobrenih oralnih antivirusnih lijekova protiv covida-19. Pfizerov suparnik Merck & Co zatražio je odobrenje za hitnu uporabu svoje antivirusne tablete molnupiravir. No taj lijek je u kliničkim ispitivanjima smanjio broj hospitalizacija i smrti među visokorizičnim pacijentima za tek 30 posto, a neki su znanstvenici upozorili da lijek nosi zdravstvene rizike. Pfizerov lijek drukčije djeluje. Dio je kategorije lijekova pod nazivom inhibitori proteaze koji se trenutačno koriste za liječenje HIV-a, hepatitisa C i drugih virusa.

Dolsten je rekao da su nedavna laboratorijska ispitivanja pokazala da je djelotvornost protiv omikron varijante "praktički jednako dobra kao i protiv svake zabrinjavajuće varijante covida-19". Tvrtka je navela da bi mogla isporučiti 180.000 lijekova ove godine, a planira proizvesti još najmanje 80 milijuna 2022.

Dolsten je rekao da Pfizer razmatra širenje proizvodnje jer bi nove varijante, poput omikrona, mogle značajno povećati potrebu za antivirusnim lijekovima. Čini se da su postojeća cjepiva manje učinkovita u sprječavanju zaraze omikronom.

Pfizer, koji je zajedno s njemačkim partnerom BioNTech razvio jedno od vodećih cjepiva protiv koronavirusa, pristao je da proizvođači generičkih lijekova isporučuju verzije lijeka u 95 zemalja s niskim i srednjim prihodima putem licencnog ugovora s međunarodnom organizacijom Medicines Patent Pool (MPP).

Međutim, Dolsten je rekao da očekuje da će za iduću godinu taj lijek uglavnom proizvoditi Pfizer. Američka vlada već je osigurala 10 milijuna doza Pfizerova lijeka za 5,29 milijardi dolara.

