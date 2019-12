Pevec zbog zdravlja tražio odgodu odlaska u Remetinec

Zdravko Pevec, bivši vlasnik Peveca, 29. studenoga trebao se javiti u Centar za dijagnostiku zagrebačkog zatvora u Remetincu radi odsluženja kazne. No kako je prije nekoliko dana kazao novinarima portala Bjelovar live, to nije učinio. Razlog je što je tražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne, no sud ga je odbio.

Pevec se na odluku suda žalio pa sada čeka da žalba bude riješena. Ako mu se žalba odbije, Pevec će morati put Remetinca kako bi izdržao ostatak kazne koja mu je izrečena još 2015., no tek je nedavno postala pravomoćna. Zbog gospodarskog kriminala Pevec je 2015. bio osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine i 10 mjeseci zatvora, od čega iza rešetaka treba provesti godinu i pet mjeseci, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom uz rok kušnje od tri godine. Budući da mu je u kaznu uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru, preostalo mu je još 10 mjeseci iza rešetaka. Prema rješenju Županijskog suda u Bjelovaru, on je tražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne jer ima problema sa zdravljem te je 12. listopada bio i hospitaliziran.

Naveo ja da je ove godine više puta bio u bolnici te je priložio medicinsku dokumentaciju. No Županijski sud u Bjelovaru 22. studenog njegovu je molbu za odgodu kazne odbio uz obrazloženje da zdravstveni problemi koje ima mogu biti tretirani i u zatvorskom sustavu. “Iz medicinske dokumentacije koju je uz molbu priložio osuđenik razvidno je da je tijekom odgode izvršavanja kazne zatvora imao nekoliko liječničkih intervencija od liječnika različitih specijalnosti, ali ne radi se o zdravstvenom stanju koje se ne može liječiti unutar zatvorskog sustava”, piše u odluci suda na koju se Pevec žalio.