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SA SINOVIMA I NEĆACIMA NA UTAKMICAMA

Pete Radovich na Svjetskom prvenstvu o reakcijama na hit spot s Johnom Malkovichem: Jako sam ponosan

Pete Radovich
Foto: Danijel Lijović
1/5
Autor
Danijel Lijović
27.06.2026.
u 14:49

Poznati hrvatsko-američki TV producent Pete Radovich na hrvatskoj fešti u Torontu komentirao je o brojne oduševljene reakcije na njegov  video s Johnom Malkovichem te o dojmovima sa Svjetskog nogometnog prvenstva

U uzavreloj atmosferi velike hrvatske fešte u Torontu, gdje se zrakom širio miris zajedništva i nacionalnog ponosa, bilo je i više poznatih ličnosti. Među njima isticao se i Pete Radovich, slavni hrvatsko-američki producent i kreativni direktor na američkoj TV mreži CBS, čovjek koji je osvojio već 45 Emmyja. U Toronto je stigao sa sinovima i nećacima, a s obitelji je bio i na utakmici Hrvatska - Engleska u Dallasu te planiraju i utakmicu Hrvatska - Gana u Philadelphiju.

Radovichev nedavni video spot sa legendarnim hollywoodskim glumcem Johnom Malkovichem izazvao je niz pozitivnih reakcija i oduševljenja zbog kvalitete i kreative. U Torontu je video s Malkovichem komentirao i hrvatski premijer Andrej Plenković koji je uoči utakmice Hrvatska - Panama došao posjetiti hrvatsku reprezentaciju.

Poznati producent i redatelj hit spota s Malkovichem - Pete Radovich: "Jako sam ponosan"

"Cijela ideja spota je jako dobra, primio sam Johna Malkovicha i prije nego je počelo snimanje,.Mislim da je ta njegova gesta prema Hrvatskoj jedna kruna njegovog odnosa prema Hrvatskoj i sjajno je da je odlučio dati jedan takav doprinos. Drugačiji je spot od dosadašnjih, ima i tizer da ove danas nestrpljive jer šest minuta za cijeli spot nije malo", rekao je tom prigodom Plenkovića.

Radovicha sam upitao kako on doživljava sve ove reakcije na njegov projekt i video kojeg je i režirao. "To me čini jako ponosnim. Što bih drugo mogao reći? Kad te premijer spomene s Dalićem to je za mene kao američkog Hrvata - to je vrh! I onda još dodaš da je uz utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu cijela nacija i da će biti pun stadion. Sve ovo sanjam, tako da mi samo još fali pobjeda Hrvatske!".

Kao TV profesionalac s godinama iskustva u praćenju velikih sportskih događaja, od Super Bowla do Svjetskih nogometnih prvenstava, Pete Radovich je za Večernji list u Torontu prokomentirao i što misli o tome da je Svjetsko prvenstvo otišlo na taj veliki format s čak 48 reprezentacija. "Ja uvijek u svom poslu kažem - manje je više. Mislim da to ima smisla za turnir, ali nije nužno donijeli veću kvalitetu. Ali, nema veze ovo je već veliki uspjeh za Ameriku, Kanadu i Meksiko i Fifu. Očito i da s više reprezentacija ne možeš pogriješiti.  

Nakon što su već bodrili Vatrene u Dallasu i Torontu, obitelj Radovich planira put i na utakmicu u Philadelphiji, nadajući se da će hrvatski put na prvenstvu potrajati što duže. "Bili smo u Dallasu, sada smo tu u Torontu. Idemo dalje i daj Bože da idemo što dalje!"

Ključne riječi
SP 2026. Svjetsko nogometno prvenstvo Pete Radovich

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