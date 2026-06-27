Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KALKULACIJE PRED GANU

Vatreni u odlučujućoj utakmici: Evo svih scenarija za prolazak dalje

FIFA World Cup 2026 - Croatia Training
BRIAN SNYDER/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
27.06.2026.
u 14:42

Podsjetimo, po dvije najbolje ekipe iz 12 skupina direktno ulaze u 16-inu finala, a dalje ide i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija

Hrvatski nogometaši probudili su se na dan utakmice s Ganom kao sedmi na ljestivici trećeplasiranih reprezentacija i posve je jasno kako "Vatreni" nemaju previše prostora za kalkulacije.

Podsjetimo, po dvije najbolje ekipe iz 12 skupina direktno ulaze u 16-inu finala, a dalje ide i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Posljednjeg dana prvog kruga natjecanja slijedi rasplet u skupinama J, K i L.

Pobjeda hrvatskoj reprezentaciji sigurno donosi drugo mjesto, remi će biti dovoljan za treće mjesto i prolaz, dok bi porazom hrvatska reprezentacija posve zakomplicirala situaciju i morala se nadati povoljnom raspletu ostalih skupina.

Na ljestvici trećeplasiranih Hrvatska je trenutačno na sedmom mjestu od 12 ekipa, a osam najboljih ih ide dalje. U slučaju poraza još nas mogu preskočiti Alžir i DR Kongo.

U slučaju da Alžir remizira protiv Austrije, obje ekipe bi imale po četiri boda, dok bi DR Kongo pobjedom protiv Uzbekistana također, skočio na četiri boda. Te su utakmice nakon ogleda Hrvatske i Gane.

"Vatreni" još uvijek mogu i do prvog mjesta. Za to im treba pobjeda protiv Gane, te remi ili poraz Engleske u susretu s Panamom. Tada bi Dalićevi odabranici u 16-ini finala u Atlanti igrali protiv neke od trećeplasiranih ekipa.

Pobjeda sigurno donosi drugu poziciju i okršaj u Torontu protiv drugoplasirane ekipe iz skupine K, a to će po svemu sudeći biti Portugal ili Kolumbija, premda u teoriji do drugog mjesta još može i DR Kongo.

Treće mjesto vodi u Kansas City na noge pobjedniku skupine K, dakle Kolumbija ili Portugal.

Standings provided by Sofascore
 
Ključne riječi
SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-06-23/maradona.jpg
Video sadržaj
Donosimo serijal povijesnih zanimljivosti

Bog dokazano postoji i zabija rukom, prije 40 godina dogodio se jedinstven slučaj u povijesti SP-a

Tog, 22. lipnja 1986. na stadionu Azteca, utakmica između Argentine i Engleske bila je puno više od nogometa. Četiri godine ranije, dvije zemlje vodile su Falklandski rat, a rane su još bile svježe. Za Argentince, ovo je bila prilika za osvetu na jedinom terenu na kojem su se mogli suprotstaviti – nogometnom. Prvo je poluvrijeme završilo bez golova, a onda je, u razmaku od samo četiri minute drugog dijela, Maradona ispisao povijest s dva poteza – jedan prepreden, lukav i besraman, a drugi božanski, čist i neponovljiv

storyeditor/2026-06-26/99716a15-49aa-4225-97d7-572acaf082b8.JPG
Video sadržaj
60-godišnji Fred Hrkać

Navijaču iz Zagreba ovo je sedmi SP: 'Nikad neću zaboraviti što je današnji vatreni napravio u Dohi'

– Sve je počelo u Francuskoj 1998., kada smo počeli pobjeđivati, pa sam nastavio u Njemačkoj 2006., a onda sam 2010. u Južnoj Africi upoznao jednog Amerikanca koji mi je kazao kako mu je to već deseto Svjetsko prvenstvo. To me potaknulo da i ja to ostvarim jednog dana.Međutim, na Prvenstva nikada ne idem sam; uvijek sa sobom povučem 10-15 ljudi, pronalazim smještaje, nabavim ulaznice...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!