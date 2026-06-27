U šumi pronađeno 270 bačvi teških po 150 kilograma, pune su nepoznate sluzave tvari: Policija traga za počiniteljem, oglasio se i Grad

Policija je na području općine Draganić pronašla čak 270 bačvi ispunjenih nepoznatom tvari, nakon što je jučer zaprimila dojavu o odbačenim bačvama u šumskom predjelu. Bačve su pronađene na sedam lokacija u šumi i niskom raslinju, a njihov sadržaj tek treba biti utvrđen vještačenjem. Kako je izvijestila Policijska uprava karlovačka, dojava je zaprimljena jučer, 26. lipnja, nakon što su u šumskom predjelu na području Draganića pronađene bačve ispunjene nepoznatim sadržajem. Policijski službenici izašli su na teren te su pretragom područja na sedam lokacija pronašli 270 bačava od 120 litara.

Provedenim očevidom i prikupljenim informacijama utvrđeno je da je nepoznati počinitelj u neutvrđenom razdoblju do dojave odbacio bačve pune nepoznate sluzave tvari. Svaka bačva teška je oko 150 kilograma. Očevidu je prisustvovala i inspektorica Državnog inspektorata, koja je nadležnom tijelu lokalne samouprave naložila hitno uklanjanje i zbrinjavanje bačvi. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, uključujući i to tko je bačve odbacio u šumi. O svemu što bude utvrđeno bit će obaviješteno nadležno državno odvjetništvo. Podsjetimo, policija je jučer izvijestila da je iza podneva zaprimila dojavu šumarskih djelatnika o bačvama pronađenima na više lokacija u šumskom predjelu kod Draganića. Tada još nije bilo poznato koliko je bačvi pronađeno ni predstavlja li njihov sadržaj opasnost za okoliš ili građane.

O svemu se oglasio i Grad Karlovac, koji je izvijestio da je, odmah nakon izlaska policije, inspekcije i komunalnog redara na teren, započeo postupak zbrinjavanja pronađenih bačava. Prema priopćenju Grada, riječ je o plastičnim bačvama od 120 litara u kojima se nalazi tekućina intenzivnog mirisa, a sumnja se na otpadne boje i lakove. Kako navode, prema Zakonu o zaštiti okoliša, u slučaju kada onečišćenje prouzroči nepoznati počinitelj, stranka u postupku je jedinica lokalne samouprave na čijem je području onečišćenje utvrđeno. Zbog toga je Grad Karlovac pokrenuo postupak uklanjanja i predaje bačava ovlaštenim osobama za gospodarenje određenim vrstama otpada. Iz Grada su poručili i kako vjeruju da će policija počinitelje ovog, kako su naveli, nerazumnog čina pronaći vrlo brzo.