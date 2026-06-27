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TOPLINSKI VAL

FOTO Idemo prema vrhuncu, Hrvatska je u crvenom: Pogledajte gdje će biti najopasnije

Istramet
Foto: Istramet
1/4
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
27.06.2026.
u 14:38

Za nedjelju su izdana crvena i narančasta upozorenja za cijelu zemlju, dok je u ponedjeljak gotovo cijela zemlja u crvenom.

Za cijelu Hrvatsku izdana su brojna upozorenja. Prema zadnjim podacima DHMZ-a sutra će biti sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 °C. Najviša dnevna između 34 i 39 °C.

Za nedjelju su izdana crvena i narančasta upozorenja za cijelu zemlju, dok je u ponedjeljak gotovo cijela zemlja u crvenom.

dhmz
Foto: DHMZ

dhmz
Foto: DHMZ

Prema izgledima  vremena DHMZ- od ponedjeljka do srijede bit će pretežno sunčano, a uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, osobito u srijedu kada vjerojatnost za lokalne nestabilnosti raste i drugdje u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab, uglavnom na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. U srijedu sjeveroistočni, uz nestabilnosti na udare prolazno i jak. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Noći tople, a danju vruće i vrlo vruće, uz blagi pad temperature u srijedu na kopnu.

Istramet javlja da zasad izgleda da će najnestabilnije vrijeme biti u srijedu kada ćee do nas stići vlažan zrak. 

dhmz
Foto: DHMZ

Ključne riječi
toplinski val vrijeme

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